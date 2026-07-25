Las primeras luces muestran que la obra entró en una etapa decisiva

La transformación de uno de los proyectos viales más importantes de Neuquén ya tiene una imagen que marca un antes y un después. En el sector comprendido entre Gatica y Chaneton comenzaron a instalarse las primeras luminarias de la Gran Avenida, una señal de que la obra dejó atrás gran parte de las tareas estructurales y se acerca a una instancia clave.

Durante una recorrida por el frente de obra, el intendente Mariano Gaido y la senadora nacional Julieta Corroza supervisaron el avance de los trabajos en el tramo oeste, donde además ya se preparan los últimos detalles para habilitar la primera etapa.

"Ya estamos colocando las luminarias y en poco tiempo vamos a habilitar la primera etapa", confirmó Gaido durante la visita.

El objetivo: abrir el primer tramo cuanto antes

Mientras se instalan las columnas de iluminación, los equipos también avanzan con la colocación de semáforos y las terminaciones necesarias para permitir la circulación en los primeros 200 metros, desde calle Gatica hacia el este.

El intendente destacó que la obra mantiene un ritmo sostenido y aseguró que los trabajos se desarrollan las 24 horas para cumplir un cronograma que incluso supera las previsiones iniciales.

"Es una obra emblemática, que nos representa a todos los neuquinos, que se trabaja las 24 horas y que avanza mucho más rápido de lo previsto", sostuvo.

Además, remarcó que la Gran Avenida no solo resolverá cuestiones vinculadas al drenaje pluvial, sino que también acompañará el crecimiento ordenado de la ciudad y fortalecerá uno de los principales corredores de ingreso a la capital.

Una avenida que cambiará uno de los accesos más transitados

Durante la recorrida, Julieta Corroza destacó el cambio que ya puede apreciarse en el sector y el impacto que tendrá la obra una vez terminada.

"Transito esta ruta desde hace décadas, así que ver una obra tan grande que va a cambiar la dinámica de la ciudad, es sorprendente", afirmó la senadora nacional.

Corroza también valoró el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para impulsar este tipo de proyectos y sostuvo que es una de "las obras que realmente necesitan los vecinos y las vecinas", al referirse al trabajo que llevan adelante el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido.

Más iluminación y nuevos detalles en marcha

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la instalación del sistema de alumbrado ya comenzó con el montaje de las primeras columnas y luminarias.

"Estamos empezando a colocar las primeras luminarias. Ya se colocaron las columnas y se están montando las luminarias, mientras se trabaja en las esquinas con los semáforos", precisó el funcionario.

Según detalló, cada cuadra contará con 16 columnas distribuidas entre el bulevar central y las veredas, todas alimentadas por una misma línea eléctrica. En el tramo que llegará hasta calle Linares se instalarán un total de 320 columnas.

En paralelo, continúan las tareas para habilitar cuanto antes el tránsito en este primer sector, correspondiente a los primeros 200 metros desde Gatica hacia el este.

La obra empieza a mostrar cómo será el nuevo ingreso a Neuquén

Con el pavimento prácticamente terminado en este sector, las luminarias en instalación y los semáforos en ejecución, la Gran Avenida comienza a mostrar la imagen definitiva de uno de los proyectos urbanos más importantes que se ejecutan en la ciudad.

Cada nuevo avance acerca la habilitación de la primera etapa y permite anticipar cómo será el renovado acceso este a Neuquén: una vía más amplia, iluminada y preparada para mejorar la circulación diaria en uno de los puntos con mayor movimiento vehicular de la provincia.