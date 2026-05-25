La experiencia neuquina en salud mental volvió a cruzar fronteras. Una delegación integrada por representantes del gobierno de Guatemala y de Astra Filantropía visitó la semana pasada Neuquén capital para interiorizarse sobre el trabajo que realiza el Instituto Austral de Salud Mental, una institución con más de 30 años de trayectoria que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las mejores prácticas mundiales en salud mental comunitaria.

La comitiva llegó con una misión concreta: avanzar en un proceso de modernización del sistema de salud mental de Guatemala y reemplazar el histórico modelo manicomial por un esquema de atención comunitaria, inclusión social y enfoque en derechos humanos.

“Estamos trabajando en Neuquén con los funcionarios del Instituto Austral porque tienen una gran experiencia de más de 30 años con este tipo de sistemas de apoyo y eso es lo que estamos recabando: las buenas prácticas”, explicó al programa Entretiempo por AM550 Flor Salazar, subdirectora ejecutiva de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).

La funcionaria detalló que el gobierno guatemalteco impulsa un plan de desinstitucionalización para transformar el funcionamiento del Hospital Nacional de Salud Mental “Dr. Federico Mora”, actualmente basado en internaciones prolongadas y un esquema exclusivamente biomédico. “Queremos cambiar el modelo médico rehabilitador de Guatemala por un modelo con enfoque de derechos humanos que promueva la inclusión comunitaria”, sostuvo.

El Instituto Austral de Salud Mental fue fundado en 1994 por el psiquiatra José Lumerman junto a un equipo interdisciplinario convocado inicialmente por el ISSN. Con el paso de los años, el modelo neuquino se convirtió en un caso de referencia internacional por su enfoque comunitario, interdisciplinario y centrado en el bienestar integral de las personas.

Neuquén, modelo regional en salud mental

Durante la visita, la delegación recorrió las instalaciones del Instituto Austral y mantuvo reuniones con equipos técnicos, representantes del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y autoridades de CALF.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el sistema de hospital de día y modalidad dual implementado por el instituto neuquino, orientado a evitar internaciones prolongadas y favorecer la reinserción social de los pacientes.

El psiquiatra José Lumerman, fundador de Austral, con los representantes y profesionales de Guatemala.

“Nos gustó mucho el modelo del Instituto Austral. No es un sistema residencial, sino un esquema de atención comunitaria con acompañamiento durante el día, programas para adolescentes y abordajes específicos para consumos problemáticos”, señaló Salazar.

Actualmente, en Guatemala existe un único hospital público de referencia en salud mental y, según explicó la funcionaria, la atención está centrada casi exclusivamente en tratamientos farmacológicos y psiquiátricos.

“Las personas reciben acompañamiento médico, pero no hay terapias ni un trabajo que les permita lograr autonomía o integrarse a sus comunidades”, remarcó.

“Nos gustó mucho el modelo del Instituto Austral. No es un sistema residencial, sino un esquema de atención comunitaria con acompañamiento durante el día, programas para adolescentes y abordajes específicos para consumos problemáticos”, señaló Salazar. Actualmente, en Guatemala existe un único hospital público de referencia en salud mental y, según explicó la funcionaria, la atención está centrada casi exclusivamente en tratamientos farmacológicos y psiquiátricos.

El desafío de prevenir y trabajar en comunidad

La delegación también se mostró interesada en las políticas preventivas que desarrolla el Instituto Austral junto a escuelas y organizaciones sociales de Neuquén. “Conocimos experiencias de prevención que se trabajan desde las escuelas y eso nos parece una excelente práctica para incorporar en Guatemala”, afirmó Salazar.

La funcionaria advirtió además sobre el impacto del consumo problemático y la violencia en niños y adolescentes guatemaltecos. “La exposición de niñas, niños y adolescentes a grupos antisociales y consumos problemáticos es un gran riesgo. Por eso necesitamos fortalecer la prevención y la construcción de redes comunitarias”, explicó.

Por su parte, Ligia Flores, representante de Astra Filantropía, destacó el aprendizaje obtenido durante la visita y aseguró que el intercambio servirá para diseñar una estrategia concreta en su país.

“Hemos aprendido muchísimo y estamos muy emocionados de armar ya la estrategia y la metodología para implementar en Guatemala”, sostuvo.

La entrevista a representantes de Guatemala en Entretiempo por AM550: