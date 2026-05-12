Tal como había adelantado Mejor Informado el fin de semana, el Gobierno nacional confirmó un nuevo cuadro tarifario para los servicios ferroviarios del país que incluirá al Tren del Valle, uno de los medios de transporte más utilizados en el corredor del Alto Valle entre Plottier, Neuquén capital y Cipolletti.

La medida comenzará a aplicarse desde el próximo 18 de mayo y prevé cinco aumentos mensuales consecutivos hasta septiembre. Según el cronograma oficial difundido por la Secretaría de Transporte de la Nación, el boleto pasará a costar 563 pesos en mayo y llegará a 905 pesos en septiembre.

El esquema de actualización del boleto del Tren del Valle quedará de la siguiente manera:

Mayo: 563 pesos

Junio: 649 pesos

Julio: 734 pesos

Agosto: 819 pesos

Septiembre: 905 pesos

De esta forma, el incremento acumulado superará el 60% en apenas cinco meses, en un contexto de fuerte presión sobre el bolsillo de los usuarios del transporte público en Neuquén y Río Negro.

Impacto en trabajadores y estudiantes del Alto Valle

La suba afectará directamente a miles de pasajeros que utilizan diariamente el Tren del Valle para trasladarse entre las ciudades del Alto Valle por razones laborales, educativas y de salud. En localidades como Cipolletti, Neuquén y Plottier, el servicio ferroviario se había consolidado en los últimos años como una alternativa más económica frente al colectivo y al uso del automóvil particular, especialmente ante el aumento del combustible y los problemas de tránsito sobre la Ruta Provincial 22.

El incremento también podría generar un impacto indirecto sobre el tránsito vehicular en los accesos a Neuquén capital, donde cada mañana se registran importantes demoras y congestión en los puentes carreteros que unen Río Negro con Neuquén.

Además, usuarios de localidades del interior y trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta observan con preocupación el encarecimiento progresivo del transporte en una región donde la movilidad cotidiana ya representa un gasto significativo.

El Gobierno busca reducir subsidios al transporte

Desde Nación explicaron que la actualización tarifaria forma parte de una política de reducción gradual de subsidios estatales al transporte público. Dicha decisión se alinea con el objetivo de aumentar la cobertura de los costos operativos de los servicios ferroviarios, que actualmente continúan dependiendo de asistencia estatal.

La medida se enmarca además en una revisión integral del financiamiento del transporte en distintas jurisdicciones del país, que también contempla aumentos en colectivos nacionales y otros trenes metropolitanos y regionales.

Habrá una consulta pública antes de la implementación

El nuevo cuadro tarifario quedó incorporado dentro de un proceso de participación ciudadana no vinculante impulsado por la Secretaría de Transporte. Durante tres días hábiles, usuarios y organizaciones podrán presentar observaciones y opiniones sobre el esquema de aumentos a través de los canales oficiales del organismo nacional.

Finalizado ese período, el Gobierno avanzará con la implementación definitiva del nuevo esquema, cuyo último ajuste está previsto para septiembre, cuando el boleto alcance los 905 pesos.

Para los usuarios frecuentes del Tren del Valle, la preocupación pasa ahora por el impacto acumulado que tendrá la suba en los gastos mensuales, en una región donde el transporte interurbano es clave para sostener la actividad cotidiana entre Neuquén y Río Negro.