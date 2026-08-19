Neuquén lleva adelante una iniciativa que tiene por finalidad fomentar la ciencia y la tecnología y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del territorio provincial. Se trata de Hacka Neuquén, que este año cuenta con un récord de 107 participantes.

Dio detalles al respecto el secretario ejecutivo de la Agencia de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), Joaquín Perren en AM550.

“Fue un trabajo muy grande que hicimos desde el equipo de ANIDE, fuimos a diferentes instituciones educativas de la región sensibilizando sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación y duplicamos casi la cantidad de inscriptos, también de equipos participantes y pudimos ampliar el radio de cobertura de esta actividad”, expresó Perren y agregó que “sumamos equipos de Chos Malal, Andacollo, Buta Ranquil y otros sectores”.

“Esto es un laboratorio de innovación, una maratón creativa orientada a estudiantes universitarios y terciarios”, comentó el funcionario.

Detalló además que “esto empezó hace 15 días en Plaza Huincul, ahora pudimos presentar los desafíos tecnológicos que íbamos a mostrar a los estudiantes, y desde ese momento hubo capacitación en innovación, en territorio, en Inteligencia Artificial y este sábado se presentarán soluciones a cada desafío que planteamos desde el organismo, todos en clave territorial”.

Explicó que “no son ejercicios solamente teóricos, sino que habrá un mejoramiento en la calidad de vida de los neuquinos”.

La iniciativa contempla cinco desafíos en total:

Aprovechamiento del vidrio de Loncopué por el residuo que existe en la región



Estrategias colaborativas de movilidad en la Capital sobre el acceso a horarios escolares para evitar saturaciones



Un sistema para acoplar oferta y demanda de donaciones



Residuos con poda en San Patricio del Chañar para mejorar la calidad de vida de los vecinos



Reutilizar lavarropas descartados para lavar lanas en áreas rurales de la región

Joaquín Perren manifestó en AM550: “Todo esto es con un horizonte de mejorar la calidad de vida de los neuquinos”. Y comentó que “estamos orgullosos de poder incentivar esto desde ANIDE”.

Finalmente destacó que hubo mucha participación de estudiantes de primeros años. “Se despertó una curiosidad por la ciencia en los primeros años y ojalá se vuelva una pasión para que, en el futuro, forme parte del desarrollo personal de cada uno”.