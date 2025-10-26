Joaquín Perren: “El nuevo sistema resultó más sencillo de lo que imaginé”

Joaquín Perren es el segundo candidato a Diputado por La Neuquinidad y luego de emitir su sufragio en la localidad de Vista Alegre se expresó feliz por el día elección y valoró especialmente el nuevo sistema de boleta única.

“La verdad es que la nueva modalidad resultó mucho más sencilla de lo que imaginé. Hubo un fuerte trabajo previo para enseñarle a la gente y prácticamente no hay consultas al respecto”, dijo con claridad el historiador.

Como todos los candidatos resaltó el valor del acto democrático y particularmente en Neuquén se destacó por una alta participación en horas de la mañana. “Contentos de que la población participe mucho. Es un día muy lindo”.

“Esperamos que la población acompañe nuestra propuesta, pero lo más importante es celebrar la democracia. Es honrar a quienes pelearon para que sufragar sea la norma y no la excepción”, amplió el candidato en el final de una campaña muy ardua.

Estreno exitoso

Hasta aquí, el modelo de boleta única ha sido todo un suceso y fue lo más comentado entre los empadronados. Realmente se torna todo mucho más ágil y se espera que tenga la misma celeridad al momento de contar los votos e informar los resultados.

Sin dudas que el próximo paso será instrumentar los mecanismos para hacer de las cruces algo electrónico, pero ya con la lapicera se ha obtenido una gran respuesta de los habitantes de todo el país.

Horas finales para concurrir a las escuelas que ante la modalidad de padrón por cercanía, tampoco han experimentado grandes aglomeraciones. Las urnas cierran a las 18.