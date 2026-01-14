Hay menos casos de hantavirus en la Patagonia en comparación con otras zonas del país con presencia de la enfermedad. Así lo afirmó el Dr. Pedro Watters, jefe del Departamento de Actividades Programadas para el Área (DAPA) del Hospital de Área El Bolsón en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

El médico resaltó este dato con relación al caso que se conoció en los últimos días en el que un joven de esa localidad cordillerana fue internado luego de conocerse que los síntomas que presentaba correspondían a esa afección. Watters destacó que, en la región cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén estos casos son esperables y, generalmente, aislados.

“Frente a esta situación se activan una serie de acciones desde la salud pública para evitar que el virus siga circulando” explicó el médico. La principal intervención se relaciona con los contactos, aquellas personas que estuvieron vinculadas con el paciente deben cumplir medidas de aislamiento. “Estas consisten principalmente en el uso de barbijo y evitar el contacto con grupos familiares, para prevenir nuevos contagios” detalló Watters.

El origen siempre está vinculado al contacto con roedores, por lo que la recomendación es clara: evitar el contacto con estos animales y tomar las medidas necesarias tanto en las viviendas como en la comunidad.

“Cuando ocurre un caso positivo se investiga el contexto en el que vivía el paciente, su barrio, su vivienda y sus actividades. Se revisan sus movimientos durante los 45 días previos, su trabajo, los lugares que frecuentó y las posibles fuentes de exposición al virus” detalló el médico.

Esta enfermedad está presente tanto en la cordillera patagónica como en Buenos Aires y el norte del país. “La diferencia es que en nuestra región se ha comprobado el contagio de persona a persona, lo que genera mayor impacto” explicó el especialista. Sin embargo, destacó que “aquí tenemos menos casos que en otras zonas, hablamos de dos o tres por año, lo que los convierte en eventos aislados o esperables”.

Cómo afectan las medidas de aislamiento a la comunidad

El doctor Watters analizó que el mayor impacto se produce por la necesidad de aislar a los contactos estrechos, por lo que las personas que estuvieron con el paciente deben aislarse durante 21 días, y eso implica dejar de trabajar y suspender sus actividades habituales. Esto afecta sobre todo en época de temporada alta donde muchas personas necesitan trabajar para sostenerse durante el resto del año.

En cuanto a la salud del joven internado, Watters destacó que evoluciona muy bien. Se encuentra aislado en una habitación de cuidados intermedios y el pronóstico es cada vez más favorable. “Seguramente tendremos buenas noticias en el corto plazo”, expresó el médico.

Mirá la entrevista completa: