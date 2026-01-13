El fallecimiento de una niña de 10 años en el paraje rural Chas, ubicado en el partido de General Belgrano, volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires. El deceso ocurrió el 8 de enero y fue confirmado oficialmente por el municipio local y autoridades provinciales.

La confirmación del diagnóstico se realizó tras la coordinación con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), que validó la causa de muerte por hantavirus.

Este lamentable caso representa la cuarta muerte por hantavirus en la provincia bonaerense en un corto período. Los otros tres fallecimientos se produjeron en diciembre de 2025 y principios de enero de 2026: un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco que murió en un hospital de Junín, un hombre de 33 años fallecido en Mar del Plata y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Según un informe reciente del Ministerio de Salud de la Nación, durante 2025 se confirmaron 77 casos de hantavirus en todo el país, con un total de 23 víctimas fatales. Actualmente, los casos notificados suman 43, evidenciando la continuidad del brote y la necesidad de extremar precauciones.

Las autoridades insisten en que las medidas preventivas son esenciales para evitar contagios. Entre las recomendaciones se destacan mantener limpias las viviendas, eliminar elementos en desuso, sellar rendijas y orificios, mantener el pasto corto, desechar residuos adecuadamente y limpiar las áreas aledañas a las propiedades.

Además, se enfatiza la importancia de la higiene personal, ventilar espacios cerrados como galpones y garajes, limpiar con agua y lavandina, y usar guantes para proteger las manos al manipular superficies que puedan estar contaminadas.