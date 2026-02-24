Ante la confirmación del fallecimiento de un paciente positivo de Hantavirus en San Carlos de Bariloche, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda las principales medidas de prevención. Es fundamental tener en cuenta estás recomendaciones, tanto en espacios rurales abiertos como en ambientes cerrados, ante la posible presencia de roedores.

El Hantavirus es una enfermedad viral aguda grave. El principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas, al tener contacto directo con roedores o sus excreciones. En la Patagonia, además, existe una variante que puede transmitirse de persona a persona.

Es la segunda muerte en lo que va del año en Bariloche y en el contexto nacional también preocupa. Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, los casos de hantavirus aumentaron un 17% en 2025 respecto al promedio del período 2020-2024, mientras que la letalidad creció un 39%. El año pasado se registraron 23 casos en Argentina y 9 muertes. La región sur —Neuquén, Río Negro y Chubut— concentró el 17% de los contagios.

Síntomas frecuentes: fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante cualquier síntoma o contacto sospechoso, es clave acudir al centro de salud más cercano.

Cómo prevenir el Hantavirus

Si va a realizar tareas de recreación:

Circular en senderos habilitados, despejados, en lo posible de día y con calzado cerrado.

En caso de recolectar leña hacerlo en lugares abiertos y en lo posible de día.

Antes de consumir agua de fuentes naturales agregar una gota de lavandina por litro de agua.

Evitar explorar lugares sospechosos de presencia de roedores: arboles ahuecados, cuevas en las rocas, galpones cerrados, refugios o construcciones abandonadas.

Hacer picnic en lugares despejados con pastos cortos.

Si el recorrido incluye acampar:

Instalar la carpa en lugares habilitados, lejos de arbustos o troncos apilados.

Utilizar carpas con piso, cierres herméticos y sin agujeros.

Dejar los alimentos y agua en envases resistentes y con tapa.

No dejar restos de comidas, principalmente luego de la cena, ya que los roedores se alimentan de noche.

Lavar platos, ollas cada vez que se utilicen.

Beber agua segura.

En casa:

Mantener limpio y ordenado el lugar donde vive. No dejar basura y alimentos a disposición de los roedores.

Asegurar el cierre adecuado de puertas y ventanas, sellando rajaduras y hendijas.

Limpiar y desmalezar el entorno de la vivienda, galpones, invernaderos, composteras, corrales.

Para limpiar terrenos, usar protección respiratoria (máscaras o barbijos tipo N° 95, N° 99) y ocular cuando sea necesario; y ropa de trabajo adecuada.

¿Qué hacer en caso de encontrar un roedor muerto?

Se recomienda que al encontrar un roedor muerto, se debe rociarlo con agua y lavandina al 10 %, después esperar 30 minutos, y utilizar guantes de goma o bolsas a modo de guante para manipularlo, luego es necesario colocarlo en una doble bolsa y eliminarlos en pozos profundos. Para más información comunicarse con el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de las URESAS de Bariloche: 02944 – 426118 y El Bolsón: 02944 – 455144.