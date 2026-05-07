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SALUD PÚBLICA

Neuquén destinará más de $4.166 millones para garantizar medicamentos a pacientes trasplantados

El Gobierno oficializó la licitación para la adquisición de medicamentos inmunosupresores con un presupuesto de $4.166.282.800. La medida busca garantizar el suministro a los distintos servicios asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 10:25
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Millonaria inversión en salud pública

El Gobierno de Neuquén continúa a paso firme en la consolidación de su política para invertir en salud pública para permitir el acceso de todos los ciudadanos del territorio que no puedan acceder a una prepaga.

En este sentido, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa oficializó el llamado a licitación pública para la adquisición de medicamentos inmunosupresores con un presupuesto de $4.166.282.800. La medida busca garantizar el suministro a los distintos servicios asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.

La adquisición se realizará bajo un sistema de orden de compra abierta que permite realizar entregas pautadas y ajustadas a la demanda real, lo que optimiza la planificación operativa. Este esquema contribuye a evitar el sobrestock, reduciendo el riesgo de vencimiento de los productos y mejorando la eficiencia en la gestión de inventarios. Las cantidades solicitadas se estiman para una cobertura de ocho meses, con opción a prórroga por un periodo igual o menor si ambas partes están de acuerdo.

Estos fármacos son fundamentales para prevenir el rechazo de órganos en pacientes trasplantados y para el tratamiento de patologías de origen autoinmune como la esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, psoriasis, lupus eritematoso, colitis ulcerosa y esclerodermia.

Dada la complejidad de estas enfermedades, los medicamentos resultan esenciales para garantizar la continuidad terapéutica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, parte de estos insumos complementarán las provisiones efectuadas por el Incucai para asegurar una cobertura integral.


 

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