El Gobierno de Neuquén continúa a paso firme en la consolidación de su política para invertir en salud pública para permitir el acceso de todos los ciudadanos del territorio que no puedan acceder a una prepaga.

En este sentido, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa oficializó el llamado a licitación pública para la adquisición de medicamentos inmunosupresores con un presupuesto de $4.166.282.800. La medida busca garantizar el suministro a los distintos servicios asistenciales dependientes del Ministerio de Salud.

La adquisición se realizará bajo un sistema de orden de compra abierta que permite realizar entregas pautadas y ajustadas a la demanda real, lo que optimiza la planificación operativa. Este esquema contribuye a evitar el sobrestock, reduciendo el riesgo de vencimiento de los productos y mejorando la eficiencia en la gestión de inventarios. Las cantidades solicitadas se estiman para una cobertura de ocho meses, con opción a prórroga por un periodo igual o menor si ambas partes están de acuerdo.

Estos fármacos son fundamentales para prevenir el rechazo de órganos en pacientes trasplantados y para el tratamiento de patologías de origen autoinmune como la esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, psoriasis, lupus eritematoso, colitis ulcerosa y esclerodermia.

Dada la complejidad de estas enfermedades, los medicamentos resultan esenciales para garantizar la continuidad terapéutica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, parte de estos insumos complementarán las provisiones efectuadas por el Incucai para asegurar una cobertura integral.



