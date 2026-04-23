Hoy es el último día para acceder a un reintegro del 50% en consumos turísticos

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén recuerda que este jueves 23 de abril es el último día para completar la carga de comprobantes del programa Viajá Neuquén, una iniciativa que promueve el turismo interno con beneficios para residentes.

Quienes hayan realizado compras anticipadas en servicios turísticos habilitados deberán ingresar sus comprobantes a través del sitio oficial https://turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen/ para acceder al reintegro del 50% de los gastos, que luego se acredita para ser utilizado durante la estadía.

El beneficio incluye consumos en alojamientos, agencias de viaje, gastronomía, transporte y actividades dentro del territorio, con el objetivo de impulsar el movimiento turístico y fortalecer la economía local.

Desde la cartera se recuerda que la carga de datos tiene carácter de declaración jurada, por lo que la información será evaluada para su aprobación. Una vez validada, el reintegro se acredita en una cuenta del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

La convocatoria forma parte de las acciones destinadas a incentivar a neuquinos a recorrer la Provincia, descubrir nuevos destinos y acompañar el desarrollo de la actividad turística en cada región.