El programa Viajá Neuquén, impulsado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, continúa mostrando un impacto positivo en el movimiento turístico interno y en la economía regional. De acuerdo a los datos actualizados al 9 de febrero de 2026, la iniciativa ya recibió 1275 comprobantes, de los cuales 815 fueron aprobados, beneficiando a 643 personas.

El plan permitió incentivar un monto total facturado superior a los 936 millones de pesos, con un reintegro comprometido que supera los 320 millones, correspondiente al período enero-abril. Solo en enero se registraron 448 beneficiarios, con reintegros por más de 91 millones de pesos, consolidando al primer mes del año como el de mayor movimiento

En cuanto al proceso de validación, indicaron que algunos comprobantes fueron rechazados principalmente por inconsistencias entre la fecha de emisión y el inicio del viaje, montos inferiores al mínimo requerido, prestadores no habilitados o domicilios fuera de la provincia.

Cabe destacar que el plan busca brindar previsibilidad al sector, por ello, el beneficio es para residentes neuquinos que viajan dentro de la Provincia y aplica para compras anticipadas en alojamiento, transporte y excursiones.

Funciona cuando el residente neuquino reserva y paga los servicios, carga los comprobantes y cuando viaja recibe el beneficio para poder invertirlo nuevamente en el destino en más actividades, gastronomía, artesanías.

De esta manera, Viajá Neuquén se afianza como una herramienta estratégica para fomentar el turismo interno, acompañar a los prestadores habilitados y promover el disfrute de los destinos neuquinos, fortaleciendo el desarrollo económico y territorial de la provincia.