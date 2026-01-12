El Gobierno de la Provincia del Neuquén lanzó este martes dos programas complementarios destinados a fortalecer el turismo interno y promover el desarrollo económico local. La presentación se realizó en Villa Traful y contó con la participación del gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Turismo Leticia Esteves.

Las iniciativas apuntan a incentivar que los propios neuquinos recorran la provincia, consuman servicios turísticos habilitados y generen un impacto directo en las economías regionales.

Viajá Neuquén: reintegros de hasta 50%

Viajá Neuquén es una política pública del Gobierno provincial que prevé el reintegro de hasta el 50% de los gastos realizados en servicios turísticos habilitados dentro del territorio neuquino.

El programa busca estimular el consumo interno, formalizar la actividad turística y ampliar el acceso a viajes dentro de la provincia, beneficiando tanto a prestadores como a visitantes locales.

Disfrutá Neuquén – Beneficios BPN

En paralelo, se presentó Disfrutá Neuquén – Beneficios BPN, una línea de créditos y promociones desarrollada junto al Banco Provincia del Neuquén (BPN).

La iniciativa está orientada a financiar:

Viajes y alojamiento

Gastronomía regional

Fiestas populares

Artesanías

Experiencias turísticas locales

El objetivo es ampliar las posibilidades de consumo turístico y acompañar a sectores clave de la economía provincial.

Una estrategia para consolidar la marca Neuquén

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que Neuquén avanza en la construcción de una marca provincial, vinculada al turismo, la identidad y el arraigo. Según señaló, el crecimiento del sector se fortalece cuando los neuquinos recorren su propio territorio, recomiendan destinos y eligen quedarse cerca.

En ese marco, el turismo es concebido como una política de Estado, orientada al desarrollo ordenado, formal y sostenible.

Impacto económico y social

Ambos programas buscan generar oportunidades reales en cada región de la provincia, promoviendo el trabajo local y el fortalecimiento de pequeños y medianos emprendimientos turísticos.

Además del beneficio económico directo para los usuarios, las iniciativas apuntan a consolidar un modelo turístico que valore los paisajes, la identidad cultural y la participación de las comunidades locales.