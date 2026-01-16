El Programa Viajá Neuquén tuvo un muy buen inicio durante sus dos primeros días de vigencia, con un total de 55 operaciones validadas en servicios turísticos habilitados dentro de la provincia, lo que refleja una rápida adhesión por parte de los residentes neuquinos al programa de incentivo al turismo interno.

Del total de operaciones registradas, el 79% correspondió a servicios de alojamiento, consolidándose como el rubro más demandado en esta primera etapa. En cuanto a los destinos elegidos, Caviahue-Copahue encabezó las preferencias con el 30% de las operaciones, seguido por San Martín de los Andes con el 21%, Villa La Angostura con el 14%, Manzano Amargo con el 9% y otros destinos provinciales que completan el porcentaje restante.

Los consumos realizados en estos servicios generaron, hasta el momento, un reintegro total cercano a los 10 millones de pesos, evidenciando el impacto inmediato del programa tanto en la economía local como en el movimiento del sector turístico formal de la provincia.

Viajá Neuquén 2026 está destinado a personas mayores de 18 años residentes en la provincia y permite acceder a un reintegro de hasta el 50 por ciento del monto gastado en servicios turísticos habilitados, con un tope máximo de devolución de 500 mil pesos por persona. Para acceder al beneficio, se requiere una compra mínima de 100 mil pesos y la posterior carga de la factura electrónica en el sitio oficial del programa.

Cómo acceder a los reintegros

El procedimiento es completamente digital y sencillo: una vez contratado y abonado el servicio turístico, la persona beneficiaria debe ingresar al sitio web, cargar el comprobante correspondiente y, tras la validación de los datos (del prestador, del comprador y de la cuenta bancaria del Banco Provincia del Neuquén informada) se acredita el reintegro antes del inicio del viaje.

El programa alcanza una amplia gama de prestaciones, incluyendo alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, alquiler de autos sin chofer, transporte habilitado dentro de la provincia y servicios en el Complejo Termal Copahue.

Las compras pueden realizarse hasta el 23 de abril de 2026, con viajes que podrán concretarse hasta el 30 de abril, mientras que toda la información, requisitos y carga de comprobantes se encuentra disponible en www.turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen