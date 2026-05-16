Villa La Angostura incorporó tecnología para mirar su pasado con otros ojos. En el marco del aniversario de la localidad, el área de Cultura del municipio presentó un trabajo que recrea fotos históricas mediante inteligencia artificial. Las imágenes muestran escenas de los primeros años con movimiento, color y mayor nivel de detalle.

El proyecto pone el foco en los orígenes de la ciudad cordillerana. Las antiguas postales reflejan la vida de los pioneros, los primeros caminos y el paisaje natural en tiempos donde el aislamiento marcaba el ritmo cotidiano. Ahora, esas escenas vuelven a aparecer con una estética renovada que acerca la historia a nuevas generaciones.

La propuesta cultural busca acercar el pasado a los vecinos

El material se difundió durante las actividades por el 94º aniversario de Villa La Angostura. La celebración incluyó un acto oficial con participación de autoridades municipales, provinciales e instituciones locales. También hubo presencia de escuelas, organizaciones sociales y vecinos que acompañaron la jornada.

Durante el evento, el intendente Javier Murer encabezó el homenaje a los primeros pobladores en la Plaza Pioneros. Allí se colocó una ofrenda floral y se recordó el esfuerzo de quienes impulsaron el crecimiento de la localidad en condiciones complejas.

En ese contexto, las imágenes recreadas con IA sumaron una mirada distinta. Permitieron ver con mayor cercanía escenas que antes solo existían en blanco y negro.