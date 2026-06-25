Neuquén continúa consolidándose en la ciudad de los 15 minutos y avanzando a buen ritmo con el Plan de 3.000 cuadras de asfalto. Se trata de una capital que acompaña su crecimiento con el desarrollo permanente de obras fundamentales para mejorar la calidad de vida de vecinos.

En esta oportunidad, el intendente Mariano Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa, inauguraron la pavimentación de la calle Pilmaiquén, una vía estratégica ubicada en el norte de la ciudad.

La obra permite optimizar el acceso al barrio Terrazas y jerarquiza el sector, mejorando la conectividad y la transitabilidad de toda la zona.

Tras la inauguración, el jefe comunal destacó una vez más el trabajo articulado con el Gobierno provincial y aseguró que Neuquén “es la provincia y la ciudad donde más se construye y más obras se desarrollan en el país”.

Además, remarcó que todas las iniciativas se ejecutan con fondos municipales gracias a una administración eficiente de los recursos. En este sentido, detalló que la obra demandó una inversión de $1.200 millones. “Era una obra muy solicitada por los vecinos y vecinas del sector”, expresó Gaido.

Asimismo, destacó que el proyecto requirió una infraestructura especial debido a las características particulares del sector.

La obra demandó 1.200 millones de pesos y se ejecutó tres meses antes del plazo.

“Es una obra que se realizó en tiempo récord: la estamos inaugurando tres meses antes de lo previsto. Eso es orgullo neuquino; empresas que trabajan a lo neuquino, con compromiso y cumpliendo los plazos”, concluyó.

Por su parte, Figueroa manifestó que “estamos muy contentos con todas las obras que viene realizando Mariano (Gaido). La verdad es que es muy positivo poder trabajar en equipo”.

“Todo esto acompaña el crecimiento de una ciudad que demanda este tipo de infraestructura. Estamos muy contentos con el avance de la pavimentación y con las mejoras que se están realizando para optimizar el tránsito”, destacó el Gobernador. Por último, afirmó que “Mariano (Gaido) está llevando adelante una muy buena gestión”.

“Para los vecinos esto significa un progreso muy importante, porque hasta ahora teníamos un solo acceso al barrio. Con esta apertura contamos con una nueva alternativa de circulación, algo que era muy necesario para nuestra comunidad”, expresó Luis Torres, presidente de la comisión vecinal de Terrazas.

En ese sentido, recordó que “en una oportunidad se cortó la calle principal y nos quedamos sin salida del barrio. Por eso esta nueva conexión resulta imprescindible y además acompaña el crecimiento y la expansión que se está desarrollando en este sector de la ciudad”.