Un incendio destruyó gran parte del techo de una cabaña de troncos de madera ubicada sobre el kilómetro 35 de la Ruta Provincial 65, en Villa Traful. El hecho generó preocupación entre los habitantes de esa localidad turística de la Cordillera.

Según las primeras informaciones, el inmueble afectado formaría parte de un complejo turístico, aunque este dato aún no fue confirmado por fuentes oficiales. El fuego se habría iniciado en las primeras horas del día y avanzó con rapidez, provocando importantes daños materiales.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro y se aguardan peritajes para determinar cómo se desencadenaron las llamas.

Cómo prevenir incendios en hogares

El episodio volvió a poner en foco la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas con construcciones de madera y rodeadas de vegetación. En ese sentido, se recomienda mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y no dejar artefactos de calefacción encendidos sin supervisión.

Asimismo, los especialistas recuerdan la importancia de contar con matafuegos operativos y despejar materiales inflamables en los alrededores. Este tipo de medidas ayuda a reducir riesgos y evitar la propagación del fuego ante cualquier eventualidad.