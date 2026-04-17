La Policía de la provincia del Neuquén celebró este viernes su 69° aniversario con un acto central cargado de reconocimiento, memoria y proyección institucional, del que participaron autoridades provinciales, integrantes de la fuerza y representantes de distintas áreas del sistema de seguridad.

La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, quien acompañó el homenaje a la labor cotidiana de la fuerza y puso en relieve el compromiso permanente de sus integrantes con la seguridad de la ciudadanía neuquina. En el marco de la jornada, se desarrolló un desfile institucional en el que la Policía del Neuquén exhibió sus distintas áreas operativas, unidades especiales y recursos, en una muestra que reflejó el proceso de modernización, profesionalización y fortalecimiento que atraviesa la institución.

Durante el acto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, transmitió un mensaje enviado por el gobernador Rolando Figueroa, quien hizo llegar su reconocimiento a cada integrante de la fuerza por su vocación de servicio y dedicación diaria. “Su esfuerzo no pasa desapercibido; son ustedes un pilar esencial en nuestra sociedad, y su compromiso con la seguridad es un ejemplo digno de reconocimiento para todos”, expresó.

A lo largo de la ceremonia también se destacó el rol silencioso, aunque fundamental, que cumple la Policía en la vida cotidiana de la provincia. En ese sentido, remarcaron que “cuando la seguridad funciona, no se nota”, y subrayaron que esa invisibilidad, lejos de ser un detalle menor, representa uno de los mayores logros de una fuerza policial.

Frente al delito y codo a codo con las emergencias

Las autoridades hicieron especial hincapié tanto en el costado humano de la institución —presente en la asistencia de emergencias y el acompañamiento a vecinos en situaciones críticas— como en el proceso de transformación estructural impulsado por el Gobierno provincial.

Desde el inicio de la gestión de Figueroa, la seguridad fue definida como una prioridad estratégica, con inversiones en equipamiento, capacitación y modernización institucional. En ese marco, se resaltó la implementación de la Ley Provincial N° 3516, que establece una nueva organización y régimen de personal para la Policía, incorporando mejoras en materia de derechos laborales, estructura interna y profesionalización.

Asimismo, se puso el foco en el fortalecimiento del sistema de seguridad, orientado a garantizar mayor presencia territorial, capacidad preventiva y mejores herramientas para el desempeño policial, con el objetivo de consolidar entornos más seguros para la comunidad.

Autoridades en el palco durante la celebración del aniversario número 69 de la Policía de Neuquén

Honor a los caídos en cumplimiento del deber

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el homenaje a los efectivos caídos en cumplimiento del deber. En particular, se recordó al oficial subinspector (post mortem) Sergio Desiderio Hernández, de Mariano Moreno, y al sargento Sergio Eduardo Acuña, de Zapala. “Su entrega no se olvida. Vive en cada camarada que sigue de pie, en cada acto de servicio y en cada vocación que elige cuidar a otros”, destacó Nicolini.

También hubo un reconocimiento especial al personal retirado por su aporte a la construcción histórica de la institución, así como a las familias policiales por su acompañamiento permanente.

La ceremonia concluyó con un mensaje dirigido a todos los hombres y mujeres de la fuerza: “Siéntanse orgullosos, porque su vocación transforma, porque su trabajo importa, porque cada día construyen una provincia mejor. Neuquén tiene hoy una de las Policías más modernas y equipadas del país. Y recién estamos empezando”.

Del acto participaron, además, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; el jefe de Policía, comisario general Tomás Díaz Pérez; el subjefe, comisario general Walter San Martín; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; integrantes del Consejo Asesor y miembros de las distintas direcciones de Seguridad, entre otros funcionarios.