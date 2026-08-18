Cada 18 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha que invita a reflexionar sobre los riesgos que representan estos eventos y la importancia de adoptar conductas responsables para cuidar los entornos naturales. En San Carlos de Bariloche, la jornada tuvo una expresión concreta en la Escuela N° 48, donde estudiantes, docentes y familias participaron de una propuesta educativa centrada en el cuidado del bosque andino.

La Escuela Primaria N.º 48 Erasmo Obligado se encuentra rodeada de bosque y mantiene una relación estrecha con este ambiente. Muchas de las familias que integran la comunidad educativa viven y desarrollan sus actividades cotidianas en zonas boscosas, por lo que la prevención de incendios forma parte de una preocupación compartida.

Cómo fue la actividad lúdica para aprender a prevenir incendios forestales en Bariloche

La actividad se desarrolló en el marco del programa “Unidos por Naturaleza para la Naturaleza”, una iniciativa interinstitucional que desde hace más de 15 años promueve la educación ambiental como una herramienta clave para prevenir incendios forestales, rurales y de interfase.

La propuesta es impulsada por una mesa de trabajo integrada por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF Río Negro), el Parque Nacional Nahuel Huapi, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la organización Jóvenes por Bariloche, entre otros organismos.

A través de una metodología participativa y adaptada a los más chicos, los estudiantes recorrieron seis estaciones temáticas donde pudieron aprender de manera práctica distintos aspectos relacionados con la prevención de incendios.

Entre las actividades, conocieron las especies nativas del bosque y la estepa y la importancia de su conservación; aprendieron cómo apagar correctamente un fogón utilizando abundante agua; descubrieron el funcionamiento del Índice de Peligro de Incendios y el significado de cada nivel de riesgo; y se acercaron al trabajo que realizan los combatientes forestales mediante el uso de parte de su equipamiento.

También recibieron información sobre la denominada interfase urbano-forestal y rural, donde se explicaron medidas para generar espacios defendibles alrededor de viviendas y construcciones. Además, aprendieron cómo armar una mochila de emergencia y qué elementos incluir para actuar ante una eventual evacuación.

La jornada puso, una vez más, en valor el trabajo articulado entre instituciones públicas, organizaciones y la comunidad educativa para abordar una problemática que afecta a toda la región. En una zona donde el bosque es parte de la identidad y de la vida diaria de miles de personas, la educación ambiental aparece como una herramienta fundamental para construir conciencia, fortalecer hábitos responsables y promover una cultura de prevención desde edades tempranas.