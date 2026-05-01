Este jueves el fuego causó estragos en San Martín de los Andes. Además de los siniestros desatados en horas de la tarde en distintos barrios de esa localidad cordillerana, una casa a la vera de la Ruta de los Siete Lagos quedó reducida a cenizas. Todo ocurrió muy rápidamente: en menos de dos horas, la vivienda se consumió en su totalidad.

Una vivienda de aproximadamente 80 metros cuadrados se quemó por completo durante un incendio registrado durante la noche de este sábado 1 de mayo. En los minutos previos a la medianoche, a unos cuatro kilómetros de San Martín de los Andes. el fuego ardió en la Ruta Nacional 40, muy cerca del santuario del Gauchito Gil.

Dotaciones de Bomberos, y Parques Nacionales trabajaron en el lugar del incendio voraz sobre la Ruta de los Siete Lagos - Foto: RSM

De acuerdo a fuentes consultadas, el fuego se habría iniciado cerca de las 22 y afectó la totalidad de la estructura edilicia. En el lugar se hicieron presentes cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y efectivos de la Policía de la provincia de Neuquén.

El incendio obligó a un corte del tránsito en la Ruta Nacional 40

El operativo desarrollado para controlar el incendio sobre la vivienda de la Ruta Nacional 40 obligó a los Bomberos a interrumpir el tránsito. Dicha acción permitió no sólo que los equipos pudiesen trabajar sino que, al mismo tiempo, se resguardó la seguridad en la zona.

El fiscal interviniente se acercó al lugar del incendio voraz sobre la Ruta de los Siete Lagos - Foto: RSM

Con la presencia del fiscal interviniente, los peritos trabajaron en el lugar a fin de constatar las causas por las que se inició el fuego. Afortunadamente, no se reportaron heridos.