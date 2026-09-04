La industria petrolera es considerada una actividad de alta siniestralidad por la exposición de sus trabajadores a accidentes y enfermedades profesionales. Según explicó el abogado laboralista Niclas Schick durante una entrevista en el programa La Segunda Mañana, entre las principales lesiones vinculadas con la actividad aparecen los traumatismos, las lesiones de columna, los daños auditivos y determinadas afecciones derivadas de movimientos repetitivos, explosiones y exposición a condiciones ambientales extremas.

Schick señaló que los riesgos se concentran especialmente en tareas desarrolladas en pozos, equipos de perforación y otras áreas operativas, donde los trabajadores están expuestos a maquinaria, cargas pesadas, ruido, sustancias y situaciones que requieren controles permanentes de seguridad e higiene.

El abogado también cuestionó el nivel de prevención y control que, según su experiencia profesional, realizan algunas Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Sostuvo que estas entidades tienen entre sus obligaciones controlar las condiciones laborales, verificar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y promover medidas preventivas.

Los riesgos no terminan dentro del pozo

Uno de los puntos destacados durante la entrevista fue que el riesgo laboral no se limita al lugar donde se realiza la tarea específica.

Los trabajadores petroleros también pueden sufrir accidentes durante los trayectos entre su domicilio y el lugar de trabajo, conocidos como accidentes in itinere, siempre que se encuadren dentro de las condiciones previstas por el sistema de riesgos del trabajo.

Esto adquiere particular importancia en una actividad que implica grandes desplazamientos hacia yacimientos y locaciones alejadas de los centros urbanos.

Además, una parte importante de las operaciones está a cargo de empresas contratistas y de transporte, por lo que las condiciones de seguridad abarcan una cadena de trabajadores y compañías que participan de la actividad hidrocarburífera.

Por qué la prevención es clave en una industria de alta siniestralidad

Schick explicó que la normativa de seguridad e higiene establece obligaciones destinadas a prevenir accidentes y enfermedades laborales. En su análisis, muchos siniestros podrían evitarse si existiera un cumplimiento adecuado de las medidas de prevención.

Entre los controles que mencionó aparecen:

capacitación periódica;

entrega de elementos de protección personal;

control de utilización de esos elementos;

señalización de sectores peligrosos;

mantenimiento y revisión de máquinas;

controles sobre las condiciones de trabajo;

estudios médicos preocupacionales y periódicos;

inspecciones de seguridad e higiene.

El punto central, según el abogado, es que la prevención debe producirse antes del accidente, y no solamente después, cuando el trabajador ya sufrió una lesión irreversible.

Qué responsabilidad tienen las ART

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ocupan un lugar central dentro del sistema de prevención de accidentes laborales.

Según explicó Schick, además de brindar las prestaciones correspondientes cuando ocurre un accidente o se detecta una enfermedad profesional, las ART deben desarrollar tareas vinculadas con la prevención, asesoramiento, inspección y control de las condiciones de seguridad.

El abogado sostuvo que, desde su experiencia en casos relacionados con la industria petrolera, muchas veces las inspecciones y controles preventivos no resultan suficientes.

También planteó que, cuando existen incumplimientos que contribuyen a que ocurra un accidente evitable, debería analizarse la eventual responsabilidad de las aseguradoras, incluso mediante reclamos judiciales específicos.

Estas son afirmaciones y criterios jurídicos expresados por Schick durante la entrevista y no implican que exista una condena o responsabilidad determinada contra una ART en particular.

Vaca Muerta y una actividad que crece

El crecimiento de Vaca Muerta incrementó la cantidad de trabajadores, contratistas, empresas de servicios y transporte vinculados con la explotación hidrocarburífera.

Ese crecimiento vuelve especialmente relevante la discusión sobre las condiciones de seguridad en los yacimientos y en los corredores utilizados diariamente por trabajadores y vehículos afectados a la actividad.

El desafío no se limita a reducir los accidentes graves. También involucra detectar a tiempo enfermedades profesionales que pueden avanzar durante años sin síntomas evidentes.

Por eso, los controles médicos periódicos adquieren relevancia. Schick sostuvo que, en algunos casos que conoce por su actividad profesional, los trabajadores no reciben información suficiente sobre los resultados de esos estudios, lo que puede dificultar la detección temprana de determinadas patologías.

Los accidentes recientes

La preocupación por las condiciones de seguridad no es nueva en la actividad hidrocarburífera de la región.

En agosto de 2026, dos trabajadores murieron tras un accidente ocurrido en una planta ubicada en Rincón del Mangrullo. La Fiscalía de la región Vaca Muerta inició una investigación y se realizaron pericias para determinar qué ocurrió.

El antecedente muestra por qué la investigación posterior a un accidente resulta fundamental: además de determinar eventuales responsabilidades, permite establecer qué falló y qué medidas deberían adoptarse para evitar que vuelva a ocurrir.

Otro caso registrado por Mejor Informado ocurrió en julio de 2026, cuando un trabajador petrolero de 33 años sufrió una caída de aproximadamente 20 metros desde un equipo de perforación en Catriel y quedó internado con un traumatismo de cráneo severo.

Estos episodios permiten dimensionar la variedad de riesgos que existen en las operaciones hidrocarburíferas: desde caídas y golpes hasta accidentes con maquinaria, tránsito, cargas y elementos sometidos a presión.