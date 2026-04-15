Por segundo año consecutivo, técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llevan adelante un ensayo a campo en la región cordillerana de las provincias de Neuquén y Chubut para evaluar la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) en el control de la mosca de las alas manchadas (Drosophila suzukii), una plaga que afecta principalmente a los cultivos de fruta fina.

El trabajo para evitar la propagación de la mosca de las manchadas es desarrollado por técnicos del Centro Regional Patagonia Norte del organismo, en conjunto con el Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos del INTA Bariloche, la Agencia de Extensión Rural del INTA en El Hoyo y el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche (IFAB–CONICET).

Originaria del sudeste asiático, la Drosophila suzukii impacta sobre frutas como frutillas, arándanos, frambuesas, cerezas y moras. A diferencia de otras moscas, ataca los frutos en estado maduro, lo que genera importantes pérdidas económicas para los productores. Frente a este escenario, un equipo multidisciplinario avanza en la definición de estrategias de control, entre ellas la evaluación de la TIE.

En qué se basa la Técnica del Insecto Estéril (TIE)

La técnica se basa en la liberación de machos estériles que, al aparearse con hembras fértiles del ambiente, no producen descendencia. Esto interrumpe el ciclo reproductivo de la especie tan dañina para la denominada fruta fina.

Por segundo año consecutivo personal de SENASA realiza trabajos en la Patagonia para mitigar el flagelo de la mosca de las alas manchadas

En este marco, los ensayos buscan medir el impacto de la liberación de insectos estériles en zonas afectadas, tanto en la reducción de la población de Drosophila suzukii como en la disminución de los daños que provoca, sobre todo en la temporada cercana a la recolección.

Los ejemplares utilizados son provistos por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) en estado de pupa. Una vez en la región, son acondicionados hasta su desarrollo como adultos, momento en el que se separan las hembras de los machos. Estos últimos se liberan semanalmente en chacras de Junín de los Andes, Malleo y Villa La Angostura, en Neuquén, y en El Hoyo, Chubut, con el objetivo de analizar su comportamiento y competitividad en condiciones de campo.

Los resultados permitirán determinar la viabilidad de incorporar la Técnica del Insecto Estéril o TIE como una herramienta complementaria dentro de las estrategias de manejo integrado de esta plaga.