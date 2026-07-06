Este lunes se puso en marcha la segunda vuelta del Plan Calor 2026, el programa que garantiza la provisión de leña para calefacción a familias cipoleñas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano y se extenderá durante toda la semana en distintos sectores de la ciudad.

Al igual que en la primera etapa, desarrollada en junio, la entrega se realiza de lunes a viernes en horario de 8 a 18. El cronograma prevé que este lunes se atienda a los barrios de Las Perlas (Río Sol, Puente Santa Mónica, El Parque, Primeros Pobladores y Vista del Valle). El martes continuará en la misma zona, alcanzando a 33 Hectáreas, La Ruca, Costa Esperanza y Nacidos y Criados, mientras que el miércoles la distribución se trasladará a Isla Jordán.

El Plan Calor contempla este año la entrega de 40.000 bolsas de leña, destinadas a 5.900 familias de 55 barrios de Cipolletti. La asistencia prioriza hogares donde residen adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, así como madres y padres solos con menores a cargo y familias de bajos recursos.

Las autoridades municipales remarcaron que el programa busca garantizar condiciones mínimas de calefacción en los sectores más afectados por las bajas temperaturas. La distribución de leña se complementa con operativos de acompañamiento social y relevamientos territoriales para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

El Plan Calor se ha consolidado como una política pública de asistencia invernal en Cipolletti, reforzando la presencia del Estado en los barrios y asegurando que las familias puedan enfrentar el invierno con recursos básicos para su bienestar.