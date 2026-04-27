Un violento intento de robo organizado tuvo lugar en la ciudad de Centenario durante la madrugada del viernes, cuando un grupo de al menos seis personas intentó sustraer motocicletas de un comercio. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y el video comenzó a difundirse en redes sociales.

En las imágenes se puede observar cómo los delincuentes llegan al lugar de manera coordinada y con roles definidos. Entre los participantes se encontraba también una mujer. Todos mantenían los cascos puestos, una maniobra clave para evitar ser identificados mientras llevaban adelante el intento de asalto. Tras dañar cámaras y una reja, intentaron ingresar.

Fueron detectados por los sistemas de seguridad del comercio escaparon sin poder concretar el atraco. La Policía ya investiga el hecho.

El accionar fue rápido y sincronizado: en cuestión de minutos, los involucrados ingresaron al local y comenzaron a movilizar las motos con la intención de llevárselas. La secuencia evidencia una planificación previa y un modus operandi que preocupa tanto a comerciantes como a vecinos de la zona.

Este episodio vuelve a poner en foco el crecimiento del robo de motocicletas en la región. Referentes del sector estiman que en la capital provincial se denuncian cerca de 30 casos por semana, una cifra que refleja la magnitud del problema.

La difusión del video reactivó los reclamos por mayores medidas de seguridad, especialmente en comercios vinculados a la venta y resguardo de este tipo de vehículos. En tanto, se espera que las imágenes sean incorporadas a la investigación para avanzar en la identificación de los responsables.