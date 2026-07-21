INVAP atraviesa una de las etapas más decisivas de uno de los desarrollos tecnológicos más ambiciosos del país. En sus instalaciones de Bariloche se realizan los últimos trabajos de integración y ensayos del satélite SABIA-Mar, una misión de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que buscará observar el Mar Argentino con un nivel de precisión sin precedentes cuando sea lanzada, entre abril y mayo de 2027.

El nuevo satélite permitirá obtener información estratégica sobre la productividad del océano, la distribución de los recursos pesqueros, la calidad del agua y los cambios ambientales. Además, contará con instrumentos capaces de detectar floraciones algales, conocidas como marea roja, monitorear costas, ríos, lagos y estuarios, y aportar datos para mejorar la gestión de los recursos naturales y las actividades vinculadas a la pesca y la acuicultura.

Pero una de sus funciones más relevantes estará orientada a la vigilancia marítima. SABIA-Mar incorporará una cámara de alta sensibilidad que podrá detectar luces de embarcaciones durante la noche, incluso de buques que naveguen con los sistemas de identificación desactivados. Esa capacidad permitirá complementar los controles sobre la actividad pesquera y aportar información para fortalecer la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

El proyecto también representa un salto tecnológico para la industria espacial nacional. INVAP desarrolló la computadora de vuelo y el módulo de potencia que utilizará el satélite, componentes que serán puestos en servicio por primera vez en una misión espacial argentina. A eso se suma el complejo trabajo realizado junto con la CONAE para diseñar y calibrar cámaras ópticas de alta precisión, una capacidad que hasta ahora no existía en el país.

Mientras tanto, el satélite se prepara para afrontar la etapa más exigente antes del lanzamiento. Desde agosto y hasta fin de año será sometido a temperaturas extremas, vibraciones y pruebas que simularán las condiciones del despegue y del ambiente espacial. El objetivo es comprobar que todos sus sistemas continúen funcionando correctamente antes de autorizar su envío al sitio de lanzamiento.

Una vez en órbita, SABIA-Mar dará cerca de 14 vueltas diarias alrededor de la Tierra y sobrevolará aproximadamente seis veces por día el Mar Argentino. Esa frecuencia permitirá generar información propia de alta resolución para organismos públicos, investigadores y sectores productivos, además de consolidar a INVAP como uno de los principales protagonistas del desarrollo satelital argentino y dejar capacidades tecnológicas que podrán utilizarse en futuras misiones espaciales.