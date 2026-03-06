En medio de una intensa agenda internacional, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck desembarcó en Canadá con un objetivo claro: abrir nuevas puertas para la tecnología que se desarrolla en Río Negro. En ese marco, el mandatario mantuvo una reunión estratégica con autoridades de CANDU Energy, una de las compañías más importantes del mundo en la fabricación de reactores nucleares.

El encuentro se realizó en las afueras de Toronto, donde funciona una de las plantas industriales más relevantes del planeta dedicadas al desarrollo de tecnología nuclear. Allí se analizaron posibles acuerdos de cooperación, intercambio de experiencia y proyectos conjuntos vinculados a la operación y modernización de centrales nucleares.

Pero además, la reunión tuvo un eje central: potenciar el rol de INVAP, la empresa tecnológica con sede en Bariloche que desde hace décadas posiciona a Río Negro en el mapa mundial de la innovación científica.

“Estamos visitando una de las empresas que fabrica reactores nucleares más grandes del mundo. Trabajamos para vincular aún más a Río Negro y a INVAP con Canadá y con el desarrollo de la energía nuclear, que va a ser la energía determinante en el futuro”, aseguró Weretilneck durante la recorrida.

El mandatario remarcó que la empresa rionegrina se transformó en un verdadero orgullo provincial y en un actor reconocido a nivel internacional en el desarrollo de tecnología nuclear, satelital y de alta complejidad.

En ese sentido, explicó que el desafío es transformar ese prestigio en nuevas oportunidades concretas. Es decir, más inversiones, mayor desarrollo tecnológico y también nuevas fuentes de trabajo para los rionegrinos vinculadas a la economía del conocimiento.

La reunión se dio en el marco de la agenda oficial que Weretilneck desarrolla en Toronto, donde participa de la convención minera PDAC, considerada el encuentro más importante del mundo para el sector. Durante estos días, la delegación provincial despliega una intensa agenda institucional y empresarial con el objetivo de posicionar a Río Negro en el escenario internacional y atraer nuevas inversiones productivas.