Con una inversión de $1.350 millones, quedó inaugurada la Escuela 101 de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa inauguró las obras en la primaria 101 de la Capital, histórica escuela en la que se trabajó en forma integral durante este verano, como parte del mejoramiento de infraestructura que se lleva adelante desde la actual gestión, tras muchos años de abandono edilicio.



También participaron del acto el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el director de Mantenimiento, Luciano Saborido; la secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini y la directora de la escuela, Paula Saavedra.



“Es un día de festejo, un día de alegría, un día que sin lugar a dudas va a transformar todo lo que tiene que ver con esta comunidad educativa”, expresó el ministro Tobares durante su discurso.



Remarcó que las mejoras en el edificio permitirán que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes en mejores condiciones. Aseguró que ahora podrán “aprender en espacios dotados de todas las necesidades fundamentales”, lo que consideró clave teniendo en cuenta que “en ellos está nuestro futuro”.



Tobares subrayó además que la educación constituye una prioridad para la gestión. “Nuestra principal inversión como Gobierno es apuntar cada día más a la educación”, afirmó y sostuvo que la educación permitió “ir transformando y logrando realidades y mayor bienestar en la Provincia”.



“Muy felices de poder brindarles a ustedes que el edificio tenga las comodidades y las condiciones para que los chicos puedan aprender divirtiéndose, jugando y tengan espacios de recreación”, señaló.



Finalmente, dejó un mensaje dirigido a la comunidad educativa, destacando el valor de la educación. “La escuela es liberadora, es lo que nos va a permitir a los neuquinos y a los argentinos soñar con un futuro de bienestar y de progreso”, afirmó.



Por su parte, la presidenta del CPE destacó el trabajo de cercanía que impulsa el Ejecutivo con las instituciones educativas y subrayó que la intervención en el establecimiento es resultado de esa política. “Como equipo de educación y a pedido del Gobernador, trabajamos desde la proximidad con cada una de las instituciones”, expresó.



Explicó que el proyecto se originó a partir de recorridas realizadas en 2025, año en el que se cumplió el centenario de la escuela, y también a inquietudes que plantearon los propios estudiantes, vinculadas a la necesidad de contar con espacios específicos dentro del edificio.



Temi remarcó que, apenas seis meses después, esas demandas “hoy son una concreción”, y enfatizó que esto fue posible “de la mano de una decisión política y de una inversión pública que está para responder a las necesidades de los estudiantes”. “Lo mejor que nos puede pasar es que todos tengan estas condiciones para estudiar y para venir a la escuela todos los días durante toda su trayectoria educativa”, finalizó.



Por su parte, el director de Mantenimiento explicó que el edificio fue renovado integralmente. “La escuela se renovó por completo, tenemos nueva iluminación y nueva instalación eléctrica”, precisó. Además, valoró el alcance de la intervención y dijo que el edificio, luego de más de 70 años de servicio y escaso mantenimiento, “vuelve a estar en óptimas condiciones”.



Saborido también destacó la incorporación de nuevos sectores dentro de la institución: “Hay espacios que no tenía y hoy tiene. Son espacios pedagógicos nuevos que los docentes ya sabrán qué hacer con ellos”. Agradeció la paciencia de la comunidad educativa y remarcó que “se trabajó muy duro para poder entregarles esto”.



Finalmente, la directora de la institución expresó su emoción durante el acto y destacó el significado de la obra para la comunidad educativa. “Desde lo personal, es un orgullo enorme representar hoy a esta institución educativa”, afirmó y remarcó que este rol implica también “un compromiso aún mayor” junto con el equipo directivo para sostener la gestión escolar.



Definió a la jornada como “un día de fiesta, un día muy alegre”, y celebró la concreción de un edificio “totalmente renovado”. Dijo que las mejoras responden a “pedidos históricos” de la institución que finalmente logran materializarse.



Saavedra subrayó además el valor de los nuevos espacios para la escuela. “Tener los espacios que hoy vamos a recibir, que los chicos aún no conocen todos porque estamos esperando darles la sorpresa, es para nosotros invaluable”, expresó.



Por último, puso en valor el trabajo articulado con las autoridades provinciales y concluyó: “Es para nosotros un orgullo enorme y es agradecerles por todo lo que han hecho en la escuela”.