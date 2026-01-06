Las formaciones musicales de la Fundación BPN ofrecerán un concierto gratuito este miércoles 7 de enero a las 19, en los jardines de la Residencia El Messidor, ubicada en Villa La Angostura. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén y el ente de promoción turística NeuquenTur, en el marco de las actividades culturales del verano.

La propuesta busca generar una experiencia cultural al aire libre, en contacto con la naturaleza y con un repertorio que combina obras clásicas y populares. La actividad está pensada para todo público y se recomienda llevar reposeras o lonas para disfrutar del espectáculo con mayor comodidad.

El cuarteto de cuerdas, integrado por María Sol Nardozza, Julieta Bolonci, Clara Nardozza y Oswaldo Corro, interpretará un variado repertorio de aproximadamente 40 minutos de duración. Las piezas incluyen temas como Bohemian Rhapsody, La Cumparsita, Libertango, La vie en rose y Amazing Grace, entre otros.

Por su parte, el quinteto de metales está conformado por Jair Rodríguez, Luciana Hernández, Gustavo Berri, Gastón Basegio y Natalia González. Su repertorio incluirá piezas como Por una cabeza, Viva la vida, Palladio, Serenata nocturna, Alla rustica y obras de Mozart y Vivaldi.

El concierto en El Messidor se enmarca dentro de una agenda de actividades turísticas y culturales que apuntan a valorizar el patrimonio natural y arquitectónico de Villa La Angostura, fomentando la integración entre la comunidad local y los visitantes.