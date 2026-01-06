¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 06 de Enero, Neuquén, Argentina
FUNDACIÓN BPN

Este miércoles llega el esperado concierto gratuito en El Messidor ¿quiénes tocan y qué obras interpretarán?

Las formaciones musicales de la Fundación BPN se presentarán este miércoles en Villa La Angostura con un repertorio que combina clásicos y temas populares.

Por Redacción

Martes, 06 de enero de 2026 a las 09:46
Las formaciones musicales de la Fundación BPN ofrecerán un concierto gratuito este miércoles 7 de enero a las 19, en los jardines de la Residencia El Messidor, ubicada en Villa La Angostura. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Turismo de la provincia del Neuquén y el ente de promoción turística NeuquenTur, en el marco de las actividades culturales del verano.

La propuesta busca generar una experiencia cultural al aire libre, en contacto con la naturaleza y con un repertorio que combina obras clásicas y populares. La actividad está pensada para todo público y se recomienda llevar reposeras o lonas para disfrutar del espectáculo con mayor comodidad.

El cuarteto de cuerdas, integrado por María Sol NardozzaJulieta BolonciClara Nardozza y Oswaldo Corro, interpretará un variado repertorio de aproximadamente 40 minutos de duración. Las piezas incluyen temas como Bohemian RhapsodyLa CumparsitaLibertangoLa vie en rose y Amazing Grace, entre otros.

Por su parte, el quinteto de metales está conformado por Jair RodríguezLuciana HernándezGustavo BerriGastón Basegio y Natalia González. Su repertorio incluirá piezas como Por una cabezaViva la vidaPalladioSerenata nocturnaAlla rustica y obras de Mozart y Vivaldi.

El concierto en El Messidor se enmarca dentro de una agenda de actividades turísticas y culturales que apuntan a valorizar el patrimonio natural y arquitectónico de Villa La Angostura, fomentando la integración entre la comunidad local y los visitantes.

