¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
AGENDA NACIONAL

Deuda histórica con el ISSN: Neuquén y Nación firmaron la transferencia de fondos que son de la Provincia

El convenio fue rubricado entre el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Aun no se definió el monto final a transferir. “Elegimos dejar de lado banderías políticas y apostar al diálogo para resolver problemas”, expresó el neuquino.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 15:07
PUBLICIDAD

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa arribó esta mañana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y firmó, junto con autoridades del Ejecutivo nacional, la transferencia de fondos que le corresponden al Instituto de Seguridad Social de la Provincia (ISSN).


El convenio fue rubricado entre el mandatario neuquino y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello; mientras que también participó de la firma el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi.


Cabe destacar que todavía no se resolvió cuál es el monto específico a transferir desde el Gobierno nacional hacia el Ejecutivo provincial.


“Firmamos junto a la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, un convenio para iniciar la transferencia de los fondos que le corresponden a la Provincia por la armonización de varios puntos de nuestra caja jubilatoria, mientras se determina el monto final a transferir”, expresó el Gobernador en una publicación que hizo en su cuenta de X.


“Hace dos años Neuquén cambió: elegimos dejar de lado banderías políticas y apostar al diálogo como herramienta para resolver problemas concretos cuidando los fondos de todos los neuquinos”, agregó al respecto.


 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD