Deuda histórica con el ISSN: Neuquén y Nación firmaron la transferencia de fondos que son de la Provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa arribó esta mañana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y firmó, junto con autoridades del Ejecutivo nacional, la transferencia de fondos que le corresponden al Instituto de Seguridad Social de la Provincia (ISSN).



El convenio fue rubricado entre el mandatario neuquino y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello; mientras que también participó de la firma el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi.



Cabe destacar que todavía no se resolvió cuál es el monto específico a transferir desde el Gobierno nacional hacia el Ejecutivo provincial.



“Firmamos junto a la ministra Sandra Pettovello y el director ejecutivo de la ANSES, Fernando Bearzi, un convenio para iniciar la transferencia de los fondos que le corresponden a la Provincia por la armonización de varios puntos de nuestra caja jubilatoria, mientras se determina el monto final a transferir”, expresó el Gobernador en una publicación que hizo en su cuenta de X.



“Hace dos años Neuquén cambió: elegimos dejar de lado banderías políticas y apostar al diálogo como herramienta para resolver problemas concretos cuidando los fondos de todos los neuquinos”, agregó al respecto.



