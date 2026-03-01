Balance de gestión y expectativa por nuevos anuncios: Rolando Figueroa abre el período de sesiones ordinarias 2026

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa dejará inaugurado este domingo 1 de marzo el período número 55 de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, a partir del encuentro parlamentario que se realizará desde las 9.30 de acuerdo a lo acordado por el recinto en la sesión preparatoria que se llevó a cabo esta semana.

De acuerdo a lo que también se acordó en dicha sesión, está pautado que el discurso del mandatario patagónico comience a las 10.00 y se extienda alrededor de una hora.

En la previa del discurso de Rolando Figueroa, deben realizarse actos protocolares como por ejemplo entonar las estrofas tanto del Himno Nacional como Provincial.

En la sesión preparatoria del pasado miércoles, fue conformada por la Legislatura una Comisión de Recepción al Gobernador que estará integrada por los diputados Ernesto Novoa, Yamila Hermosilla, Luz Ailín Ríos (Comunidad), Gabriel Álamo, Ramón Fernández, Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci (MPN), Francisco Lepore (Avanzar), Alberto Bruno (Fuerza Libertaria), Marcelo Bermúdez, Mercedes Tulián (PRO-NCN), Gisselle Stillger (Arriba) y César Gass (Juntos por el Cambio).

A propósito del contenido del discurso que dará el mandatario patagónico el próximo 1 de marzo, MejorInformado pudo saber que lo tiene reservado él mismo y que no quiere que se filtre nada antes del domingo.

Más allá de esto, se espera que Figueroa haga un repaso de lo que fueron los primeros dos años de gestión y también una proyección de lo que será la segunda etapa de su mandato. En ese sentido, es posible que haya anuncios en relación a obras de infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, rutas y seguridad.

Durante todo el 2025, la gestión que encabeza Rolando Figueroa se caracterizó por avanzar en el desarrollo de la infraestructura de la Provincia, con el objetivo de paliar el déficit en ese materia que existe y que gira en torno a los US$4.000 millones.

Hubo un crecimiento importante en el asfaltado de rutas provinciales para conectar distintos puntos del territorio con el objetivo de mejorar la transitabilidad y el desarrollo turístico; la creación de nuevas escuelas y refacción de otras para mejorar las condiciones educativas; la inversión de insumos y equipamiento en diversos hospitales de toda la región para atender la demanda en salud pública; como así también el mejoramiento salarial y de equipamiento para las fuerzas de seguridad, con la finalidad de combatir dicho flagelo en Neuquén.

El 2024 -más allá de que también se hicieron obras de infraestructura- fue un año de reordenamiento y redistribución de los recursos del Estado en relación a lo que quedó de la gestión de Omar Gutiérrez. El Ejecutivo de Rolando Figueroa consideró que, en la administración anterior, hubo muchos gastos innecesarios en la planta política.

El 2026 y 2027 -último año de gestión de Figueroa- serán períodos para profundizar las políticas que se llevaron adelante hasta ahora, con la expectativa a futuro de ver si Figueroa decide ir por una reelección al frente de la jurisdicción patagónica.

