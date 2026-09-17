Facundo Jones Huala acordó una condena a cinco años y dos meses de prisión, pero el dato central del acuerdo que debe homologar la Justicia Federal de Bariloche está en otro lado: aunque inicialmente estaba acusado por delitos de mayor gravedad, se redujo de manera sustancial y dejó afuera la figura de asociación ilícita y el artículo 210 bis del Código Penal. El expediente que comenzó con un abanico de imputaciones mucho más amplio terminó concentrado el reconocimiento del líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) de imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor.

Jones Huala había sido detenido en junio de 2025 y quedó bajo prisión preventiva mientras avanzaba una investigación declarada compleja. Incluso fue la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien celebró la captura a través de redes sociales. En las primeras etapas, la Fiscalía Federal de Bariloche había impulsado distintas hipótesis penales vinculadas con su presunto accionar al frente de la RAM, entre ellas intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del delito.

Con el paso de los meses, lejos de achicarse, la investigación llegó a ampliarse. En mayo de 2026, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que Jones Huala había integrado la RAM desde 2011 y le atribuyó también formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos que pusieran en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Esa segunda hipótesis fue encuadrada en el artículo 210 bis, una figura que contempla organizaciones con una estructura de características militares.

Sin embargo, el desenlace fue sustancialmente diferente al escenario que había planteado la acusación durante la investigación. En el juicio abreviado acordado entre la Fiscalía, la querella y la defensa, el artículo 210 bis quedó afuera y tampoco prosperó la hipótesis de asociación ilícita. La responsabilidad penal quedó concentrada en el artículo 213 bis, cuya escala contempla entre tres y ocho años de prisión.

Así, el expediente terminó con una figura penal concreta y una pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva. El acuerdo logrado debe ser homologado por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, por lo que la condena aún no quedó formalizada.

La investigación impulzada por la fisalía avanzó sobre una estructura violenta que operaba en Río Negro, Neuquén y Chubut y que además tendría conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que actúa en Chile. Esa hipótesis formó parte de la acusación ampliada, pero el acuerdo final no incluyó el delito previsto por el artículo 210 bis.

En concreto, el artículo 213 bis sanciona a quienes organicen o formen parte de agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor. Esa es la figura sobre la que se acordó la condena de Jones Huala, después de que otras acusaciones consideradas durante el proceso quedaran afuera.

¿Cuánto tiempo estará preso el líder mapuche?

Ahora bien, otro capítulo es determinar cuánto tiempo permanecerá efectivamente detenido. Jones Huala lleva privado de su libertad desde junio de 2025 y el cómputo de los cinco años y dos meses, tomando ese momento como inicio, llevaría el agotamiento de la pena hasta agosto de 2030. La situación también está atravesada por sus antecedentes penales y su condición de reincidente, cuestión que tiene consecuencias sobre los institutos de ejecución de la pena.

Actualmente, después de permanecer varios meses en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, una de las más duras del país, fue trasladado a Esquel, donde cumple con la prisión preventiva ordenada a la espera de la homologación del acuerdo logrado en juicio abreviado.

De esta manera, el dato que queda del expediente es contundente: la investigación que llegó a contemplar acusaciones por figuras penales más graves terminó con una condena por una sola calificación, el artículo 213 bis, y una pena de cinco años y dos meses. El recorrido judicial de Jones Huala pasó así de una acusación mucho más extensa a un acuerdo que dejó afuera buena parte de las figuras que habían sido incorporadas durante la investigación.