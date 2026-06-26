Una joven de 20 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, se desorientó en el cerro Ventana durante la noche del jueves y debió ser rescatada en un operativo que se extendió hasta la madrugada de este viernes. La Policía de Río Negro, Protección Civil y personal del Parque Nacional Nahuel Huapi participaron de la intervención, que concluyó con la mujer en buen estado de salud.

El hecho se inició alrededor de las 22 horas, cuando la joven se comunicó al 911 para pedir asistencia porque no lograba encontrar el sendero de regreso. La llamada permitió activar de inmediato el protocolo de rescate en montaña, con la coordinación de las distintas instituciones.

Los equipos de emergencia lograron ubicarla gracias a las luces que emitía desde su posición, visibles desde el inicio del sendero. Con esa referencia, los rescatistas ascendieron hasta el lugar y la acompañaron en el descenso. El operativo finalizó alrededor de la 1 de la madrugada, sin que la mujer presentara lesiones ni complicaciones de salud.

La intervención fue encabezada por personal de la Comisaría 27, junto a brigadistas de Protección Civil y guardaparques del Nahuel Huapi. Todos coincidieron en destacar la rápida comunicación de la joven, que permitió activar el procedimiento en tiempo oportuno y evitar que la situación se agravara.

El cerro Ventana es uno de los circuitos de montaña más concurridos de Bariloche y, en los últimos meses, se registraron varios operativos de rescate en la zona. La afluencia de visitantes y residentes a los senderos ha incrementado la cantidad de intervenciones, lo que refuerza la necesidad de coordinación entre las instituciones de seguridad y emergencia.