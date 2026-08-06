El invierno seguirá marcando el ritmo del tiempo en Neuquén este jueves 6 de agosto. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada fría, con viento moderado a fuerte en distintos sectores de la provincia y probabilidad de precipitaciones en áreas cordilleranas. Mientras en el Alto Valle habrá momentos de mejora, tras las fuertes lluvias; la nieve continuará siendo protagonista en localidades turísticas del sur neuquino.

Neuquén capital: mañana fría y tarde fresca

La capital neuquina tendrá una jornada estable en comparación con otras regiones de la provincia. Se espera cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas cercanas a los 4°C y máximas que rondarán entre los 11°C y 12°C. El viento del oeste se hará sentir durante la tarde con ráfagas moderadas.

Zapala: viento persistente en el centro provincial

En la ciudad del centro neuquino continuará el tiempo típicamente invernal, con resabios de la intensa nevada de este miércoles. La temperatura se moverá entre los 2°C y los 10°C, con viento del sector oeste y ráfagas que podrían superar los 60 km/h durante algunos momentos del día. No se descartan períodos de nubosidad variable.

Chos Malal: frío intenso en el norte

La región norte de la provincia tendrá una mañana muy fría, con registros cercanos al punto de congelación. Durante la tarde la temperatura mostrará una leve recuperación, aunque el ambiente seguirá fresco. El viento será menos intenso que en el centro provincial, pero persistirá la sensación térmica baja.

San Martín de los Andes: la nieve sigue presente

La localidad cordillerana continuará bajo condiciones típicamente invernales. Se esperan temperaturas entre 0°C y 5°C, con probabilidad de nevadas y precipitaciones intermitentes durante la jornada. Las rutas de montaña podrían presentar sectores con baja adherencia, por lo que se recomienda consultar el estado de los caminos antes de viajar.

Villa La Angostura, una jornada de corte invernal

El jueves estará marcado por el frío, la nubosidad y la posibilidad de nevadas en distintos momentos del día. Las temperaturas se mantendrán cerca de los 0°C y las condiciones favorecerán la acumulación de nieve en cerros y zonas de mayor elevación. El viento será moderado, aunque con ráfagas ocasionales en sectores abiertos.

Cómo seguirá el tiempo en Neuquén

Las perspectivas para el cierre de la semana indican que el frío continuará presente en toda la provincia. En la cordillera persistirán las nevadas y las bajas temperaturas, mientras que en los valles se mantendrán jornadas frescas con viento del oeste y escasas probabilidades de precipitaciones.