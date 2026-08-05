La ciudad de Neuquén acumuló 21 milímetros de lluvia durante las últimas nueve horas y el pronóstico indica que las precipitaciones más intensas todavía están por llegar. Según los registros de la estación meteorológica local, el momento de mayor actividad del frente de tormenta se espera sobre el final del día.

Las lluvias provocaron un importante escurrimiento de agua en distintos barrios de la capital neuquina. Hubo distintas complicaciones en el tránsito, se reportó el vuelco de un auto al canal Richieri, en el sector Confluencia Rural, entre calles Obrero y Los Álamos.

En Plottier también se sintió el impacto del temporal. Allí las mediciones marcaron entre 13 y 15 milímetros de agua acumulada, en línea con el avance del sistema que afecta a buena parte del Alto Valle.

El pronóstico anticipa que las precipitaciones seguirán durante la tarde

Los datos meteorológicos indican que la inestabilidad continuará durante las próximas horas y que el tramo más intenso del evento se concentrará hacia el final de la tarde.

Frente a este escenario, las autoridades recomendaron reducir la velocidad al conducir, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, ya que la presencia de agua sobre la calzada puede disminuir la adherencia y reducir la visibilidad.

Las lluvias mantienen niveles elevados para la época

El comportamiento de las precipitaciones durante este invierno viene mostrando registros por encima de lo habitual. Durante julio se acumularon 94 milímetros de lluvia en Neuquén, una cifra significativa si se tiene en cuenta que el promedio anual ronda los 180 milímetros.

Mientras continúe la inestabilidad, también se aconseja evitar circular por sectores bajos que puedan anegarse y seguir la evolución del pronóstico a través de los canales oficiales. Las próximas horas serán determinantes para conocer el impacto que tendrá el pico de lluvias previsto para la tarde.