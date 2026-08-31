Junín de los Andes mira a Chile: buscan crear nuevos circuitos turísticos y religiosos entre ambos países

Junín de los Andes avanza en una estrategia para fortalecer su propuesta turística y profundizar los vínculos con distintas localidades de Chile, con especial atención en el turismo religioso y las posibilidades de generar circuitos conjuntos entre ambos países.

En diálogo con el programa “La segunda mañana” de AM550, el intendente Luis Madueño explicó que el reciente encuentro binacional permitió intercambiar ideas y avanzar en propuestas de colaboración con localidades como Pucón, Villarrica y Valdivia. “La idea es hacer convenios de colaboración mutua que se pueda potenciar lo cultural, lo deportivo, obviamente apuntando a lo religioso”, señaló. También destacó que la pavimentación de los pasos fronterizos permitirá un tránsito más fluido y generará un importante movimiento económico para Junín y todo el corredor del sur.

Las nuevas propuestas turísticas buscan aprovechar los atractivos naturales de la base del volcán Lanín durante la temporada invernal.

El jefe comunal remarcó además el potencial del turismo religioso, vinculado especialmente con la historia de Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá. En ese sentido, señaló que existe un marcado interés de visitantes chilenos por conocer el Cristo Luz, las estaciones, el Cultrum y el santuario, además de profundizar en la historia de las figuras religiosas que unen a ambos territorios.

Durante la entrevista, Madueño también se refirió a la temporada invernal y destacó la acumulación de nieve en la base del volcán Lanín, que permitió impulsar nuevas propuestas como caminatas con raquetas y recorridos por el entorno natural. A su vez, valoró el funcionamiento del Parque Vía Christi como atractivo turístico para las distintas épocas del año.

Madueño remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de Junín de los Andes con planificación y cuidado del ambiente.

En cuanto a las obras de infraestructura, el intendente confirmó avances en distintos proyectos de pavimentación y destacó especialmente que la ruta 61 contará con una ciclovía, una incorporación que permitirá sumar el tránsito en bicicleta y nuevas alternativas deportivas y turísticas. Madueño también remarcó la necesidad de acompañar el crecimiento de la zona con planificación y cuidado ambiental para proteger la flora y la fauna.

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