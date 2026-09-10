La Justicia de Neuquén atraviesa una etapa de transformación y este jueves 10 de septiembre habrá un espacio para analizar en profundidad qué implica ese cambio y cuáles son los desafíos que aparecen con el nuevo esquema.

La jornada “La Nueva Justicia Neuquina” comenzará a las 15:30 en el Hilton Garden Inn de la ciudad de Neuquén, con la participación de referentes del ámbito judicial y especialistas. Uno de los ejes centrales será la implementación del Código Procesal Civil Adversarial, junto con las modificaciones y desafíos que plantea la nueva Justicia Contravencional.

El encuentro es organizado por la Asociación Civil Unidos por la Justicia y la Fundación Repensándonos y está dirigido a abogados, magistrados y funcionarios judiciales, integrantes del Ejecutivo provincial, representantes del sector privado y del ámbito académico.

Una discusión sobre cómo cambia la Justicia

La apertura institucional estará a cargo de Camila Figueroa Vinassa y contará con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres.

Luego será el turno de Gustavo A. Calvinho, quien brindará la conferencia de apertura sobre litigación y seguridad jurídica dentro del nuevo marco legal neuquino.

La propuesta apunta así a abordar las reformas no solo desde las normas, sino también desde su aplicación y desde las nuevas herramientas que deberán incorporar quienes intervienen en los procesos judiciales.

El proceso civil adversarial, en el centro del debate

La jornada tendrá tres paneles destinados a profundizar las transformaciones que implica el nuevo modelo.

Ramiro Benítez analizará el cambio del marco legal como política pública, mientras que Mariana Gisela Matijak expondrá sobre los fundamentos del proceso civil adversarial.

El segundo panel pondrá el foco en las herramientas de litigación. Marcelo Daniel Iñíguez abordará el nuevo rol de la abogacía, las competencias requeridas y la preparación profesional.

A su vez, Patricia Lupica Cristo se referirá a las técnicas de interrogatorio, uno de los aspectos vinculados con las nuevas formas de abordar los procesos bajo este paradigma.

También habrá espacio para la Justicia Contravencional

Otro de los puntos de la jornada estará dedicado específicamente a la nueva Justicia Contravencional, un área que también atraviesa cambios dentro del sistema neuquino.

En este panel participarán Miguel Kessler, con una exposición sobre litigación en materia contravencional, y el diputado Matías Martínez, quien analizará el nuevo modelo en Neuquén.

El abordaje permitirá poner en común distintas miradas sobre una transformación que alcanza tanto las herramientas procesales como la preparación de los profesionales que deberán desenvolverse en el nuevo escenario.

Garavano cerrará con los desafíos que plantea la reforma

El cierre académico estará a cargo de Germán Garavano, quien a las 18 brindará la conferencia “Los desafíos de la nueva justicia”.

La exposición estará centrada en la implementación de las reformas procesales y también incluirá la presentación de iniciativas de capacitación en litigación impulsadas por Unidos por la Justicia y Fundación Repensándonos.

Después de la conferencia habrá un espacio abierto de preguntas e intercambio entre los expositores y los asistentes. Desde las 19, la jornada finalizará con un cóctel de cierre y networking.

La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados. La inscripción debe realizarse previamente mediante el formulario disponible en este enlace de inscripción.