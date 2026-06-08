Del laboratorio al territorio: lanzan un programa para financiar soluciones científicas en Neuquén

La Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) presentó la convocatoria “Ciencia en Territorio”, una iniciativa orientada a promover proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que contribuyan a la resolución de problemáticas estratégicas mediante la generación y aplicación de conocimiento científico y tecnológico.

La propuesta busca fortalecer la articulación entre las instituciones que integran el sistema científico-tecnológico provincial y los distintos actores del territorio, promoviendo la construcción de soluciones innovadoras con impacto concreto en el desarrollo local y regional. A través de esta convocatoria, Anide financiará proyectos que transformen desafíos territoriales en oportunidades de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.

La convocatoria está destinada a grupos de investigación pertenecientes a universidades públicas o privadas con sede en la Provincia, organismos del sistema científico-tecnológico como Conicet, INTA o INTI, así como también instituciones sin fines de lucro que desarrollen actividades de investigación, desarrollo e innovación y cuenten con capacidades acreditables.

En este sentido, el secretario ejecutivo permanente de Anide, Joaquín Perren, destacó que “Ciencia en Territorio nace de una convicción sencilla: el conocimiento que se produce en Neuquén tiene que ayudar a construir un Neuquén mejor. Nuestra provincia cuenta con capacidades científicas y tecnológicas de excelencia, y el desafío es tender puentes entre esas capacidades y las necesidades de cada región”.

Perrén expresó que la convocatoria “busca acercar la investigación a los desafíos concretos del territorio, acompañando el proceso de regionalización que vive la Provincia y promover soluciones basadas en conocimiento para mejorar la calidad de vida de los neuquinos”.

“Queremos que la investigación neuquina deje huella en Neuquén, generando más oportunidades, fortaleciendo el desarrollo de cada región y demostrando que la ciencia puede ser una herramienta concreta para transformar la vida de nuestras comunidades”, indicó.

Los proyectos seleccionados tendrán una duración de entre nueve y doce meses. El financiamiento previsto es de entre cinco y diez millones de pesos por proyecto, destinados a materiales e insumos, movilidad, consultorías y otros gastos vinculados a la ejecución.

La convocatoria prioriza iniciativas que promuevan la vinculación efectiva entre el sistema científico-tecnológico, organismos públicos y actores del sector productivo y social para abordar problemáticas concretas del territorio neuquino. El plazo para presentar proyectos en esta primera convocatoria vence el 30 de junio de 2026.