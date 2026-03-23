El médico veterinario Joaquín Ferrería participó del programa "Neuquén.Ar" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, donde anunció el inicio de la tercera edición del Concurso Tromen 2026, una iniciativa que busca acercar a niños y jóvenes al mundo de la producción agropecuaria. El certamen, impulsado por la Sociedad Rural de Neuquén, está dirigido a participantes de entre 9 y 18 años, quienes deberán criar y preparar animales durante varios meses, incorporando conocimientos técnicos y prácticas del campo.

Según explicó Ferrería, el concurso se divide en dos categorías. Los chicos de 9 a 13 años reciben una borrega, mientras que los participantes de 14 a 18 años trabajan con una ternera. En ambos casos, el desafío consiste en recriar al animal, alimentarlo, cuidarlo y entrenarlo para su presentación final.

El proceso se extenderá durante seis meses y culminará en noviembre, en el marco de la tradicional exposición de primavera que se realiza en Junín de los Andes. Allí, los animales serán evaluados según su desarrollo y el trabajo realizado por cada participante. “El objetivo es que los chicos adquieran habilidades productivas desde temprana edad y descubran que el campo puede ser una oportunidad real de trabajo y progreso”, destacó el veterinario.

Además de la participación individual, el concurso incluye una categoría destinada a escuelas agropecuarias, lo que permite ampliar el alcance del programa. En la edición anterior participaron instituciones de Neuquén, Río Negro y Chubut, involucrando a decenas de estudiantes.

Durante el proceso, los organizadores brindan acompañamiento técnico permanente. Los participantes reciben alimento balanceado, un manual con pautas de trabajo y asesoramiento continuo a través de encuentros virtuales y presenciales, con el apoyo de profesionales del sector.

Las inscripciones para el Concurso Tromen 2026 estarán abiertas del 1 al 20 de abril, y se espera una amplia convocatoria tras el crecimiento sostenido que ha tenido la iniciativa en sus primeras ediciones.

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