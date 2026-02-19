Desde FECENE, entidad que representa a más de 550 empresas neuquinas proveedoras de la industria energética, valoramos especialmente toda iniciativa que promueva reglas claras, previsibilidad y condiciones que impulsen nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero.

El anuncio realizado en articulación con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el aval del presidente Javier Milei, constituye un paso relevante para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta como motor estratégico de crecimiento provincial y nacional.

Para FECENE, la aceleración de inversiones debe traducirse en:

Mayor participación de empresas neuquinas en la cadena de valor.

Generación de empleo local.

Creemos firmemente que la consolidación de un marco de incentivos adecuado permitirá potenciar la producción incremental, incrementar el ingreso de divisas y fortalecer el entramado productivo regional.

Desde nuestra Federación reafirmamos el compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional, operadoras y todos los actores del sector, para que el crecimiento de la industria hidrocarburífera se traduzca en desarrollo sostenible e integración