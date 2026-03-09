¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Marzo
Los gobernadores patagónicos debutaron en la Argentina Week en un intercambio sobre producción en el país

Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres y Claudio Vidal participaron del panel organizado por Americas Society esta mañana en territorio estadounidense.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 15:32
Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) debutaron en la Argentina Week que se celebra entre hoy y el jueves 12 de marzo en Estados Unidos. 

Durante toda la semana, los mandatarios en cuestión expondrán sobre las riquezas de los recursos naturales de sus provincias, principalmente minería (oro y plata) e hidrocarburos (gas y petróleo).

Este lunes por la mañana, los gobernadores mencionados formaron parte del panel organizado por Americas Society/Council of the Americas junto al mandatario correntino, Juan Pablo Valdés. Intercambiaron miradas sobre la actualidad productiva del país.


“Hoy Neuquén ofrece una gran posibilidad de inversión con reglas claras y previsibilidad. Este no es un desafío político, sino generacional. Invitamos a todos a sumarse para construir una Argentina grande y fuerte”, expresó luego del encuentro el neuquino Ronaldo Figueroa en su cuenta de X.
 

 

Claudio Vidal, por su parte, manifestó a propósito de su llegada a Estados Unidos en su cuenta de X: “Nuestra provincia cuenta con enormes condiciones para crecer: recursos naturales, experiencia productiva y oportunidades concretas en sectores como la energía, la minería y el desarrollo industrial”.

Y cerró: “Estamos acá para mostrar todo lo que Santa Cruz puede ofrecer y seguir generando oportunidades que permitan que nuestra provincia sea protagonista de la nueva etapa productiva de la Argentina”.

 

