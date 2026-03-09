Los gobernadores patagónicos debutaron en la Argentina Week en un intercambio sobre producción en el país

Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) debutaron en la Argentina Week que se celebra entre hoy y el jueves 12 de marzo en Estados Unidos.

Durante toda la semana, los mandatarios en cuestión expondrán sobre las riquezas de los recursos naturales de sus provincias, principalmente minería (oro y plata) e hidrocarburos (gas y petróleo).

Este lunes por la mañana, los gobernadores mencionados formaron parte del panel organizado por Americas Society/Council of the Americas junto al mandatario correntino, Juan Pablo Valdés. Intercambiaron miradas sobre la actualidad productiva del país.



“Hoy Neuquén ofrece una gran posibilidad de inversión con reglas claras y previsibilidad. Este no es un desafío político, sino generacional. Invitamos a todos a sumarse para construir una Argentina grande y fuerte”, expresó luego del encuentro el neuquino Ronaldo Figueroa en su cuenta de X.



Claudio Vidal, por su parte, manifestó a propósito de su llegada a Estados Unidos en su cuenta de X: “Nuestra provincia cuenta con enormes condiciones para crecer: recursos naturales, experiencia productiva y oportunidades concretas en sectores como la energía, la minería y el desarrollo industrial”.

Y cerró: “Estamos acá para mostrar todo lo que Santa Cruz puede ofrecer y seguir generando oportunidades que permitan que nuestra provincia sea protagonista de la nueva etapa productiva de la Argentina”.