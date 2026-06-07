La convocatoria para la cohorte de la Tecnicatura en Yacimientos No Convencionales, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Municipalidad de Plaza Huincul, fue un total éxito y los cupos se agotaron en mismo día en el que abrieron las inscripciones.

Eran 30 cupos disponibles para capacitarse en la actividad estratégica para el desarrollo de la Patagonia, especialmente en el contexto del crecimiento de los proyectos vinculados a recursos no convencionales.

Tras el éxito de la propusta, la subsecretaría de Capacitación huinculense se agradeció a toda la comunidad por el interés demostrado en esta convocatoria, que refleja el compromiso de los vecinos con la formación y el crecimiento profesional.

Además, observando el interés, anunciaron que próximamente habrán nuevas tecnicaturas y propuestas formativas, con cobertura del 100% por parte de la municipalidad de Plaza Huincul.

Detallaron que el miércoles, desde las 8 ya se encontraban las personas aguardando para la inscripción prevista para las 15:00 h. “Si bien se solicitó a los presentes que regresaran en el horario informado, muchos manifestaron su preocupación por perder su lugar debido a la gran cantidad de interesados, por lo que decidieron permanecer en el lugar”, aclararon.

Indicaron que la alta demanda registrada demuestra el enorme interés que existe por acceder a oportunidades de formación y crecimiento profesional en la ciudad, situación que valoran profundamente.

Por este motivo, y atendiendo a la gran cantidad de personas interesadas, solicitaron a las autoridades correspondientes la posibilidad de ampliar las cohortes, con el objetivo de que todas las personas que deseen formarse tengan la oportunidad de hacerlo en su ciudad.

Cómo se dictará la propuesta entre la UNCo y la Municipalidad

Según lo establecido en el acuerdo, la Facultad de Ingeniería será la encargada del diseño académico de la carrera, la selección del cuerpo docente y el acompañamiento pedagógico de los estudiantes durante el cursado.

Por su parte, el municipio tendrá a cargo la difusión de la propuesta, la gestión de las inscripciones, la provisión de la plataforma de capacitación y la emisión de los certificados correspondientes.

Desde ambas instituciones destacaron que la tecnicatura representa una herramienta clave para ampliar las oportunidades de inserción laboral y responder a la creciente demanda de perfiles técnicos especializados en la industria energética.