El Gobierno nacional oficializó este jueves una baja de los derechos de exportación al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales. En noviembre pasado, el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa había firmado con autoridades nacionales el acta acuerdo para esta medida.



“Es una decisión que acompaña el esfuerzo que venimos realizando desde Neuquén para el sostenimiento de esta actividad”, afirmó el mandatario provincial en ese momento.



La Provincia fue la que inició este proceso que hoy tiene continuidad con el decreto nacional. En septiembre de 2025, junto con representantes de empresas y sindicatos, Neuquén constituyó la Mesa del Programa de Reactivación Hidrocarburífera Convencional, un ámbito de trabajo conjunto orientado a reactivar y optimizar la producción convencional de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina.



El programa benefició a la industria liberando a las empresas del pago de Ingresos Brutos sobre la actividad convencional y con una reducción de la alícuota de regalías de 3 puntos (llevándola del 15 al 12 por ciento).



En tanto, el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación fijó nuevos valores para las retenciones, que quedaron en cero cuando el precio internacional del barril Brent sea igual o inferior a 65 dólares; 8%, cuando el precio sea igual o superior a 80 dólares; y una alícuota móvil para los valores intermedios, calculada mediante una fórmula específica.

Según los considerandos de la norma legal, las provincias han implementado medidas locales para mitigar estos problemas, como reducciones en regalías y canon en áreas maduras, reconversión de concesiones y acuerdos de alivio fiscal. Con esta medida se busca equilibrar el apoyo a la producción convencional frente al auge de los no convencionales en Vaca Muerta.



