La Legislatura aprobó dos pliegos judiciales con asiento en Neuquén: de quiénes se trata

La Legislatura de Neuquén aprobó hoy dos nuevos pliegos judiciales con asiento de funciones en la capital neuquina: el de Laura Serrano, candidata a jueza de Cámara, con destino a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; y el de María Paula Yerfino, postulante a fiscal del Caso para el Ministerio Público Fiscal de la I Circunscripción Judicial. Además, en la segunda sesión ordinaria del año, la Cámara declaró de interés del Poder Legislativo distintos eventos que tendrán lugar en los próximos días en diferentes puntos de la Provincia.



Durante la votación nominal de la Cámara, Serrano y Yerfino obtuvieron 26 votos positivos, aportados por los bloques de Comunidad, MPN, PRO-NCN-, Unión por la Patria, Fuerza Libertaria, Democracia Neuquén, JxC-UCR, Juntos y Avanzar. El único voto negativo para ambos pliegos devino de la banca del PTS-FIT-U.

Declaraciones de interés legislativo

Además, en la sesión de hoy, el pleno declaró de interés legislativo distintas actividades sociales, deportivas y culturales.



Así, aprobó la declaración de interés legislativo número 4398 por el 27° aniversario del Hospital Dr. Horacio Heller; N° 4399 por el Torneo Clasificatorio de Powerlifting y el Torneo Provincial de Para-Powerlifting, que se desarrollarán el 11 y 12 de abril en Neuquén capital; N° 4400 por el documental “La vuelta de Robinson” dirigido por Matías Estévez y producido por Fernando Salvucci, que narra la historia de superación del joven Robinson Gutiérrez y N° 4401 por la tarea de la asociación civil “Pensar” con su iniciativa Club de Ajedrez Barriletes en Bandada.



Con igual criterio, declaró de interés el proyecto “Charlemos de Arte” en San Martín de los Andes -N°4402-; el 4° Foro Regional AGEI 2026, organizado por la Asociación Global para la Equidad y la Integridad -N°4403- el festival folklórico por el Día Nacional de la Zamba, que se realizará en Centenario -N°4404- y la trayectoria deportiva del piloto neuquino Nicolás González y su copiloto Gerónimo Bordignon -N°4405-.

Finalmente, votó las declaraciones de interés N° 4406 por el 33° aniversario de la Federación Gaucha del Neuquén que se celebrará el 27 de marzo y N° 4407 por el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta, que se realizará el 21 y 22 de marzo en Rincón de los Sauces.



