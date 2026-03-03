Luz verde al tratamiento en el recinto del pliego de una candidata a jueza civil de la Capital

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) de la Legislatura de Neuquén habilitó, por mayoría, el pase al recinto del pliego de Tamara Zabalegui, postulada para cubrir el cargo de jueza de Primera Instancia, con destino al Colegio de Jueces en lo Civil, Comercial y de Minería de la Capital.



Durante la entrevista, la candidata detalló su formación, trayectoria y expectativas, respondió consultas vinculadas con el estado del juzgado para el que concursó el cargo y a la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Manifestó que el objetivo es desempeñarse de manera “accesible” para evitar las barreras que enfrentó durante su ejercicio profesional.



En ese marco, la candidata explicó que actualmente trabaja en el Poder Judicial y que previamente ejerció como abogada de la matrícula durante varios años, así como integrante del equipo legal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.



Señaló que el cargo del juzgado que se propone integrar –N° 6- está vacante desde hace casi un año y mencionó que al momento de iniciar el proceso de concurso, el atraso era de aproximadamente “40 causas con autos para sentencia”, y estimó que actualmente el volumen de causas pendientes asciende a “cerca de 80”.



Consultada sobre el nuevo Código Procesal Civil y Comercial sancionado el año pasado por la Legislatura, la candidata sostuvo que hay mucha expectativa sobre su aplicación y la posibilidad de modernizar la administración de justicia. “Hablando en abstracto y desde lo doctrinal, es maravilloso y muy novedoso, pero en la aplicación veremos cómo funciona”, aseguró tras aclarar que “todavía no me atrevo a hacer ninguna opinión porque creo que las leyes muestran el temple cuando empiezan a aplicarse”.



El pase al recinto fue votado por mayoría, con el único voto negativo del bloque PTS-FIT-U.



