La comisión de Producción, Industria y Comercio (E) emitió despacho unánime para declarar de interés legislativo la producción audiovisual de investigación socio-ambiental “Centinelas de la estepa - Perros protectores de ganado”

Se votó en el cuerpo que preside la diputada Carina Riccomini (Juntos) tras recibir de manera virtual a su realizadora, Carla Gabriela Porro.

Al hablar, Porro remarcó que la incorporación de perros cuidadores del ganado permitió reducir casi un 100% la mortalidad de los animales de los crianceros por ataques de fauna silvestre.

Indicó que, tiempo atrás, los trashumantes defendían a su ganado con herramientas peligrosas, e incluso letales, para los animales que ponían en peligro al rebaño, tales como el puma, el cóndor y el zorro gris.

Cómo se crían estos perros

La joven explicó que se trata de perros de gran tamaño que, durante el desplazamiento territorial de la trashumancia, tienen la única función de resguardar a los animales ante el peligro de posibles ataques de carnívoros autóctonos de la zona.

Son de razas como Maremmano y Gran Pirineo, criados desde cachorros junto al ganado y no cumplen funciones de arreo ni de compañía.

Al percibir el olor del perro, el animal no se acerca y se reduce la posibilidad de un ataque, indicó Porro tras asegurar que “constituye una estrategia predominante para mitigar el peligro tanto para el ganado como para los animales silvestres”.

Finalmente, dijo que la iniciativa necesita de una mayor difusión para que más crianceros incluyan este tipo de canes. Para ello pidió el acompañamiento del gobierno y organizaciones afines.

La importancia del documental

El documental, de 16 minutos de duración, relata en primera persona -a través de entrevistas a crianceros del centro de la provincia- la eficacia de la medida para la protección durante la veranada e invernada.

La declaración destaca la contribución a la visibilización de la coexistencia entre la actividad trashumante y la preservación de la fauna nativa en la provincia.