Hay paisajes que se convierten en parte de la historia de una familia. Para Gisella Porro, ese lugar está en el Alto Neuquén, entre la Laguna Negra y el paso internacional Pichachén, donde pasó cada verano de su infancia en el campo que había comprado su abuelo.

El emprendimiento turístico que invita a meterse en la piel de un criancero

Lo que durante años fue el escenario de reuniones familiares, hoy es un emprendimiento turístico que abre sus tranqueras para compartir una forma de vida que resiste al paso del tiempo. Lejos de los circuitos tradicionales, la propuesta invita a descubrir la Patagonia desde otro lugar: montar a caballo, recorrer bosques centenarios, compartir un fogón bajo un cielo repleto de estrellas y, por unos días, vivir al ritmo de un criancero.

La idea de convertir ese rincón cordillerano en un destino turístico no apareció de un día para otro. Durante años vio pasar viajeros, sobre todo extranjeros, que se acercaban con curiosidad al campo. Pero fue recién cuando uno de sus hermanos propuso transformar esa experiencia en un proyecto familiar que todo comenzó a tomar forma.

Junto a su hija y otros vecinos realizó el Curso de Formación en la Actividad de Cabalgatas impulsado por el ministerio de Turismo y la dirección de Turismo de Varvarco. La capacitación les permitió profesionalizar un conocimiento heredado de generaciones y dar el salto hacia una propuesta organizada.

Mucho más que andar a caballo

Durante tres días, los visitantes comparten las tareas cotidianas del campo, conocen cómo vive una familia criancera, participan de largas sobremesas y disfrutan de conversaciones alrededor del fogón que, muchas veces, terminan siendo el mejor recuerdo del viaje.

"Queremos que el visitante conozca y comparta unos días de la vida del criancero. La cabalgata es una parte de lo que se van a llevar, porque las historias y las charlas que surgen en las noches a la orilla del fogón son inolvidables", contó.

Los recorridos atraviesan algunos de los paisajes más impactantes del norte neuquino: la Laguna Negra, la cascada Las Toscas, bosques de lengas y robles centenarios y miradores naturales desde donde se observan la Sierra Velluda y el volcán Antuco, del lado chileno.

"Creo que lo que se lleva todos los laureles es el almuerzo en el bosque de lengas y robles, rodeados por árboles milenarios y acompañados por el sonido de las aves", aseguró.

Sabores con identidad neuquina

La gastronomía también forma parte del viaje. Empanadas fritas en grasa hechas en olla de hierro, chivo asado con leña de ñire, pan casero cocinado en horno de lata y tortas fritas forman parte del menú, que también ofrece alternativas vegetarianas y sin gluten. "La comida casera es una de las cosas que más destacan los turistas", señaló.

Por la noche, el silencio de la cordillera y un cielo completamente despejado acompañan el descanso, ya sea en carpas de alta montaña o en la casa del campo.

Un proyecto que mueve a toda la comunidad

El emprendimiento no solo cambió la vida de Gisella. Detrás de cada salida trabajan familiares y vecinos que colaboran con el traslado de caballos, la logística, el cuidado sanitario de los animales y la provisión de alimentos.

En el establecimiento hay más de veinte caballos, protagonistas de cada travesía. Como todo proyecto, el camino también estuvo lleno de desafíos.

"Los riesgos siempre están. Todo lo que hemos generado lo volvimos a invertir y todavía falta mucho. Abandonar nunca, pero sí tuve muchos miedos", reconoció.

Cómo vivir la experiencia

La familia ya trabaja en una nueva experiencia que comenzará a ofrecer durante la primavera en Taquimilán Arriba, a unos 35 kilómetros de Chos Malal.

Será un circuito de unos 10 kilómetros a caballo, con almuerzo campestre, contacto con animales de granja y la posibilidad de observar fauna silvestre en plena naturaleza.

Al mismo tiempo, celebran el avance de la pavimentación de la Ruta Provincial 6 hacia el paso Pichachén, una obra que facilitará el acceso a una de las regiones más aisladas y, a la vez, más atractivas del norte neuquino.

Cómo contactarse

Quienes deseen conocer la propuesta pueden encontrar más información en Instagram, en @aventurascordilleranas, o comunicarse por WhatsApp al +54 92942 55-5561.