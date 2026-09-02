Cipolletti tendrá su primer supermercado mayorista. La cadena Yaguar anunció que se instalará sobre la Ruta Nacional 151, en la zona de la rotonda del Tercer Puente, como parte de un gigantesco desarrollo privado de más de 22 hectáreas que también contempla una estación de servicio, locales comerciales, oficinas y unos 300 espacios de estacionamiento.

La llegada de la cadena mayorista no será, por lo tanto, una inversión aislada. El proyecto promete cambiarle la cara a uno de los sectores estratégicos del norte de la ciudad y convertir un amplio terreno ubicado sobre la Ruta 151 y calle Jujuy en un nuevo polo comercial, de servicios y producción.

En ese lugar está previsto levantar un supermercado de aproximadamente 6.500 metros cuadrados destinados a la venta. A esa superficie se sumarán otros 1.000 metros cuadrados especialmente preparados para las maniobras, el abastecimiento y la logística de camiones.

La ubicación elegida se encuentra sobre uno de los corredores de mayor movimiento de la región y conecta directamente a Cipolletti con Cinco Saltos y Neuquén. Por eso, el futuro mayorista no tendrá como público solamente a los vecinos de la ciudad, sino que estará estratégicamente ubicado para captar consumidores y actividad comercial de buena parte del Alto Valle.

Pero detrás de las góndolas y los camiones de abastecimiento aparece el verdadero tamaño del proyecto. El desarrollo privado se extenderá sobre más de 22 hectáreas y tendrá dos grandes componentes: un área comercial y de servicios sobre el frente de la ruta y un parque industrial hacia el interior del predio.

En este último sector están proyectadas tres macromanzanas con más de 60 lotes destinados a actividades productivas. También se prevé la construcción de calles internas y una nueva infraestructura de servicios para acompañar el crecimiento de esa zona.

A su vez, sobre la Ruta 151 se levantará una nueva centralidad comercial. Allí, además del mayorista Yaguar, está prevista una estación de servicio, locales comerciales, oficinas y espacios destinados a profesionales.

Como si fuera poco, el emprendimiento contempla alrededor de 300 plazas de estacionamiento. La intención es que quienes lleguen al predio puedan acceder no solamente al supermercado, sino también al conjunto de comercios y servicios que se incorporarán con el desarrollo.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó la llegada de la firma y destacó el peso de la inversión privada para la ciudad. Según planteó, la instalación de una empresa de la dimensión de Yaguar significa más competencia, nuevos servicios y, especialmente, la posibilidad de generar puestos de trabajo.

En ese sentido, desde el Municipio buscan mostrar el proyecto como una señal de que Cipolletti pretende convertirse en un destino atractivo para nuevas inversiones. El argumento oficial es que la disponibilidad de tierras, la ubicación estratégica y las condiciones urbanísticas pueden favorecer la llegada de empresas que busquen expandirse.