Ley de narcotest a funcionarios: Zulma Reina se realizó el control por iniciativa propia

La vicepresidenta primera de la Legislatura del Neuquén, a cargo de la Presidencia, Zulma Reina, se realizó este viernes de manera voluntaria un examen toxicológico en un laboratorio privado y afrontando personalmente el costo del análisis. Según indicó, los resultados fueron remitidos tanto al área de Medicina Laboral de la Legislatura neuquina como a su correo electrónico.

A través de sus redes sociales, la funcionaria explicó que tomó la decisión en línea con la postura que expresó recientemente en el recinto legislativo. "Estoy convencida de que quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo y actuar con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos", sostuvo.

Reina agregó que el cumplimiento de una ley vigente "no debería depender de una discusión reglamentaria, sino del compromiso de cada uno" y aseguró que "las instituciones se cuidan con hechos concretos".

En el mes de febrero se reglamentó la Ley 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de la provincia. Se trata de una iniciativa del gobernador Rolando Figueroa orientada a fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, determina que los controles serán sorpresivos y se realizarán mediante sorteos trimestrales administrados por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN). En cada instancia será seleccionado el 12,5% de las personas alcanzadas por la ley.

Los análisis se efectuarán sobre muestras de orina y permitirán detectar distintas sustancias psicoactivas prohibidas. Además, la reglamentación contempla mecanismos de contraprueba, confidencialidad y resguardo de los datos personales de los funcionarios sometidos a los controles.

Reina se realizó el examen después de su intervención en la Cámara de Diputados en la que sostuvo quién será la autoridad de aplicación, qué organismo realizará los estudios y cuáles serán las eventuales sanciones para los legisladores que incumplan la normativa. La diputada planteó que esas decisiones no pueden ser adoptadas unilateralmente desde la Presidencia.“¿Cómo voy a reglamentar sola algo que le corresponde decidir a todo el cuerpo?”, planteó ante sus pares.

En ese sentido, la vicepresidenta preguntó si realmente los diputados necesitan esperar una reglamentación para cumplir con una ley que ya fue sancionada.

Y lanzó un desafío directo: propuso que quienes consideran prioritario el tema se acerquen voluntariamente a hospitales o laboratorios, se realicen el examen toxicológico completo y "afronten personalmente el costo del estudio".