Un alcance más amplio que en otras ciudades

Centenario resolvió ampliar el alcance de los exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. El Concejo Deliberante aprobó la adhesión a la Ley Provincial 3531, pero además incorporó un artículo propio que extiende la aplicación del narcotest a todos los funcionarios del Estado local.

De esta manera, los controles no solo alcanzarán a integrantes del Poder Ejecutivo municipal, sino también a funcionarios del Concejo Deliberante, de la Defensoría del Vecino y de los juzgados de Paz y de Faltas de la ciudad.

El concejal de Comunidad, Sebastián Krapp, destacó el alcance de la medida durante el tratamiento del proyecto en el recinto. “Centenario ha marcado la diferencia aprobando esto para todos los funcionarios”, afirmó.

Cómo serán los controles

La Ley 3531 establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva mediante sorteos trimestrales. El proceso será administrado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que seleccionará al azar al 12,5% del total de funcionarios alcanzados por la normativa en cada ronda.

Los análisis se realizarán sobre muestras de orina y buscarán detectar distintas sustancias psicoactivas prohibidas, entre ellas opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos.

Procedimiento y garantías

Antes de cada examen, los funcionarios deberán informar si consumen medicamentos o suplementos que puedan interferir con los resultados. En caso de un resultado positivo, la normativa contempla la posibilidad de realizar una contraprueba en otro laboratorio y la participación de un perito bioquímico elegido por la persona evaluada.

Todo el procedimiento deberá cumplir con pautas de confidencialidad, resguardo de datos personales y respeto del debido proceso.

Supervisión sanitaria

La reglamentación también establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación. El organismo tendrá a su cargo la supervisión de los protocolos, la trazabilidad de los análisis y el resguardo de un registro confidencial de los procedimientos realizados.

Con esta adhesión y el agregado aprobado por el Deliberante, Centenario definió un esquema de controles que alcanza a la totalidad de los funcionarios que integran las distintas áreas del Estado local.