La situación en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro recrudecerá durante este domingo 26 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva actualización durante la tarde de este sábado y modificó el escenario previsto para las próximas horas, con un aumento en el nivel de alerta para parte de la jornada.

Según la información difundida por el Parque Nacional Nahuel Huapi, durante la mañana del domingo continuará vigente una alerta amarilla por nevadas, con probabilidad de precipitaciones en forma de nieve en sectores de mayor altitud. Sin embargo, el cambio más significativo llegará hacia la tarde y la noche, cuando el organismo nacional estableció una alerta naranja por lluvias persistentes y localmente intensas.

De acuerdo con el SMN, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 60 milímetros. No se descarta que algunos sectores registren montos superiores.

Nevadas para el inicio de la semana

El panorama meteorológico no terminará con el cierre del domingo. El organismo también mantiene una alerta amarilla por nevadas para la madrugada del lunes, lo que podría generar acumulación de nieve en zonas de montaña y afectar la circulación en caminos y rutas de la región.

La situación es seguida de cerca por organismos de emergencia y áreas vinculadas al turismo, especialmente en plena temporada invernal, cuando miles de visitantes llegan a los centros de esquí, parques nacionales y localidades cordilleranas.

Recomendaciones para quienes viajan a la montaña

Ante este escenario, las autoridades recordaron la importancia de consultar permanentemente la información oficial antes de emprender viajes o actividades al aire libre.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Verificar el estado de rutas nacionales y provinciales antes de viajar.

Circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo.

Portar cadenas y conocer su correcta colocación.

Consultar el estado de senderos y circuitos de trekking habilitados.

Informarse sobre la apertura o cierre de refugios de montaña.

Revisar los reportes sobre riesgo de avalanchas en áreas de alta montaña.

Además, remarcaron que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente en ambientes de montaña, generando riesgos para residentes, trabajadores y turistas.

Temporada alta con miles de turistas en la cordillera

La actualización del pronóstico llega en uno de los momentos de mayor movimiento turístico del invierno. Destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue, Caviahue-Copahue, Bariloche y El Bolsón reciben diariamente visitantes atraídos por la nieve y las actividades recreativas.

Por ese motivo, las autoridades insistieron en seguir las recomendaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Vialidad Nacional y organismos de Protección Civil.