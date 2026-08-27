Localidades del centro oeste de Neuquén no tendrán electricidad este domingo: cuáles son

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Energía, informa que el domingo 30 de agosto se realizará un corte programado de 9.00 a 12.00, como parte de los trabajos que se realizan en la Estación Transformadora Zapala para la incorporación de un nuevo transformador de potencia de 30 MVA.

La intervención permitirá completar la conexión del nuevo equipo a las instalaciones de alta tensión de la estación, como parte de una obra destinada a incrementar la capacidad de transformación y fortalecer el abastecimiento eléctrico de la zona.

En tanto, la semana próxima se realizarán los ensayos correspondientes y está prevista la energización del nuevo transformador. Su incorporación permitirá no sólo contar con mayor capacidad de transformación y respaldo, sino acompañar el crecimiento de la demanda y mejorar las condiciones de operación del sistema ante eventuales contingencias.

Se informó además que, luego de la primera energización, continuarán los trabajos complementarios en niveles de 33 kV y 13,2 kV, necesarios para disponer de la nueva capacidad en forma plena.

Localidades alcanzadas

La interrupción programada afectará el suministro eléctrico asociado a las estaciones transformadoras de Zapala y Las Lajas, alcanzando a Zapala, Mariano Moreno, Covunco Abajo, Villa Puente Picún Leufú, Las Lajas, Bajada del Agrio, Aluminé, Villa Pehuenia, Villa Moquehue, Los Catutos, Loncopué, Caviahue-Copahue, El Huecú, El Cholar, Quintuco, Huncal y Chorriaca.

También se verán alcanzados los parajes Las Ramadillas, Primeros Pinos, Quilca, Lonco Luan, Pulmarí, Ñorquinco, Ruca Choroy y Quillén.

Por este motivo, el EPEN solicita a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las previsiones necesarias durante el horario de la interrupción, agradeciendo la comprensión ante una intervención necesaria para avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica provincial.





